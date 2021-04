Ganadores en los premios Bafta 2021

Este año, los premios Bafta se vivieron de una forma muy diferente a lo visto en las entregas pasadas, dado que se presentaron circunstancias que cambiaron la rutina protocolaria de las premiaciones.

Sin alfombra y a la distancia fue la clave para poder celebrar dicha entrega, luego de retrasarla por dos meses de la misma forma que otras como los Golden Globes y los próximos Oscar el 25 de abril, como consecuencia de la pandemia del COVID-19.

Por otro lado, este año el tradicional discurso del príncipe Guillermo, presidente de la Academia Británica de las Artes Cinematográficas de la Televisión (Bafta), fue cancelado debido al fallecimiento de su abuelo el viernes pasado, el príncipe Felipe de Edimburgo, esposo de la reina Isabel II, quien fue el primer presidente de la Academia Británica entre 1959 y 1966.

La ceremonia número 74 se realizó el día de ayer en el Royal Albert Hall de London, Inglaterra. La premiación celebra lo mejor del cine, donde este año sobresalieron producciones como Nomadland, Rocks, Father, Promissing Young Woman y The Trial of the Chicago 7.

Una vez más Chloé Zhao hizo historia, convirtiéndose en la segunda mujer en ganar el premio a mejor dirección en los 53 años de historia de los premios Bafta por su película Nomadland, que a su vez fue galardonada como la mejor película del año. Dentro del equipo de dicha producción, también hubo otras coronaciones, como Frances McDormand como mejor actriz y Joshua James Richard por fotografía.

Por otro lado, el actor Anthony Hopkins se llevó la estatuilla a mejor actor por The Father, película por la que también fueron galardonados Christopher Hampton y Florian Zeller como mejor guión adaptado.

Otra de las mujeres nominadas logró brillar gracias al filme Promising Young Woman, donde Emerald Fennell se posicionó llevándose el premio al mejor guión original y mejor película británica. Dicha cinta ha causado revuelo en el mundo dado que relata la historia que toma el papel de justiciera frente a relaciones de abuso, que tiene como protagonista a la actriz Carey Mulligan.

En la parte musical, Soul se llevó el premio a la mejor música original, mientras que Sound of Metal fue reconocido por su sonido y montaje. Por otro lado, la controversial cinta Tenet de Christopher Nolan fue premiada por sus efectos visuales, mientras que Ma Rainey's Black Bottom fue aclamado por su diseño de vestuario y maquillaje y peluquería. Además, la producción Mank, de la productora Netflix, fue reconocido por su diseño de producción.

Los cortometrajes no pasaron desapercibidos, dando paso a The Present como mejor cortometraje británico y The Owl and the Pussycat por mejor cortometraje de animación. Y justo, premiando las aportaciones británicas, el reconocimiento por mejor director, guionista o productor británico novel se lo llevó His House, mientras que Noel Clarke fue galardonado con el Bafta a la mayor contribución al cine británico.

Más ganadores

Otros galardonados fueron:

Mejor documental: My Octopus Teacher.

Mejor película de habla no inglesa: Another Round.

Mejor intérprete revelación: Bukky Bakray, por Rocks.

Mejor actriz secundaria: Yuh-Jung Youn, por Minari.

Mejor actor secundario: Daniel Kaluuya, por Judas and the Black Messiah.