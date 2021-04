'No está en la agenda rescatar el empleo', advierte presidente del CEEF

El presidente del Centro de Estudios del Empleo Formal (CEEF), Armando Leñero Llaca, advirtió que hay una crisis en el empleo y lejos de atenderse por parte del Gobierno federal, los únicos y apoyos que se mantienen son con un propósito eminentemente electorero que no genera riqueza sino gasto.

Señaló que la crisis del empleo ha quedado en evidencia en los reportes del Inegi y el IMSS, en los que se observa que no existe una recuperación sino una muy lenta recontratación, por lo que esta crisis podría durar varios años.

Indicó que se ha incrementado la pobreza laboral, que es aquel ingreso que cubre una canasta alimentaria proveniente del trabajo, pero se mantienen los programas sociales que no combaten la pobreza ni hay programas en la administración federal que estimulen el empleo formal, con todas las prestaciones de ley, a fin de atacar las carencias sociales de acceso a la salud, educación, vivienda, a seguridad social.

Leñero expuso que se ha recomendado al Gobierno que se otorguen apoyos a las Mipymes, que generan el 70 por ciento del empleo, de modo que esa riqueza no se pierda, sin embargo, dijo que todas las propuestas que se han hecho en este sentido han sido ignoradas, por lo que indicó que "no está en la agenda del presidente rescatar el empleo en México, en los hechos no hay nada y en los resultados menos".

El presidente del CEEF dijo que para generar empleo se requiere contar con Estado de Derecho, que las leyes que están se cumplan, lo que no se tiene, además de que se respeten los derechos de los trabajadores; y certeza jurídica, que las leyes no se van a modificar de un día para otro. "Solamente así habrá confianza e inversión, pero no tenemos estos elementos", expresó.