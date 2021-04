Pierde Sideapa de Gómez Palacio 30 por ciento del agua en fugas

El Sistema Descentralizado de Agua Potable y Alcantarillado (Sideapa) de Gómez Palacio reporta un pérdida del 30 por ciento del agua en fugas durante la distribución desde los pozos abastecedores hasta las tomas y otro 30 por ciento en fugas "financieras" por lo que asegura que mantendrá el programa de regularización en busca de tomas clandestinas así como usuarios que reportan una actividad diferente a la de su uso.

El director adjunto del Sideapa, Jesús Benítez Félix, indicó que hasta finales de marzo se habían regularizado cerca de 1,500 tomas y se habían cancelado cerca de 20 tomas de corte comercial e industrial. Además, entre los primeros tres meses del año se había logrado la recuperación de 10 millones de pesos, de esas llamadas "fugas financieras".

Aunado a las tomas clandestinas, entre los usos irregulares detectados está cuando el usuario toma el agua potable y esta no está documentada dentro del sistema. Otro uso irregular es cuando el usuario cuenta con el servicio y le da otro uso como el agrícola. Un ejemplo de ello fue el caso de una persona que hizo uso del servicio de agua potable para regar nogales, servicio que debió contratar ante la Comisión Nacional del Aguas (Conagua) y así obtener su uso productivo. A este particular, del que no ofreció detalles, dijo que se le sancionó y se le cortó el suministro de agua potable.

Otra de las irregularidades detectadas está en las llamadas quintas, donde se tienen registradas como casas particulares y su uso es comercial. En estos casos, el usuario paga 80 pesos al mes con todo y su alberca, cuando "una toma de este tipo, calculando unos 500 metros cúbicos al mes, de 30 a 45 pesos por metro cúbico, en uso comercial, cuando en realidad estaban pagando de 8 a 10 pesos por metro cúbico".

Benítez explicó que en estos casos, el usuario es sancionado y es obligado a pagar el retroactivo de todo el tiempo en el que tuvo un uso irregular del servicio.