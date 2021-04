Autoridades de Seattle reportan 4 heridos tras tiroteo

La policía dijo que recibió una llamada alrededor de las 15:25 horas locales, en las Avenidas Sur y Sur Jackson. Entre los heridos hay un niño de dos años, que estaría en condición crítica, un hombre que fue llevado al hospital y otros dos que son reportados en condiciones "satisfactorias".

La policía dijo que aún investiga detalles de lo ocurrido en el distrito central de Seattle y que no sabe quién o quiénes iniciaron el tiroteo, o las razones del mismo, informaron medios locales como KIRO 7 News.

Police responded to shooting at 23rd Ave S Ave S Jackson Street at approximately 3:25 pm. Four victims reported at this time. PIO will be available at yet TBD location. More information to come.