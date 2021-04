Explica Cuauhtémoc Estrella legalidad de su cargo de síndico en Gómez Palacio

El síndico municipal, Cuauhtémoc Estrella, enfatizó que desempeña legalmente su cargo, mismo que aclaró que éste no se trata de un nombramiento otorgado por la alcaldesa sino de un cargo de elección popular.

Lo anterior a propósito de la polémica generada en la sesión de Cabildo del jueves pasado, donde el regidor priísta Francisco Bardán lo llamó "espurio" y el síndico lo llamó "títere".

Todo parte de que el hoy síndico Cuauhtémoc Estrella se había desempeñado como tesorero municipal desde el inicio de la Administración, el primero de septiembre del 2019, y dicho nombramiento se realizó a propuesta de la alcaldesa Marina Vitela Rodríguez, al estar dentro de sus facultades, mientras que el resto del Cabildo aprobó en ese tiempo dicha propuesta por mayoría de votos.

VER MÁS: Desechan propuesta de regresar a sesiones de Cabildo presenciales en Gómez Palacio

Fue el pasado 25 de febrero de este 2021 que el entonces síndico municipal, Omar Castañeda, solicitó licencia para separarse de su cargo para contender en el proceso electoral de este año en busca de la Diputación Federal por el Distrito 02.

El suplente de Castañeda, registrado como tal en la planilla ante el INE evidentemente desde antes del inicio del actual Gobierno Municipal era Cuauhtémoc Estrella.

A partir de que Castañeda se separó del cargo los regidores Francisco Bardán y Aideé Román se opusieron rotundamente a que Estrella desempeñara el cargo de síndico municipal con el argumento de que el cargo de tesorero es incompatible con el de síndico o regidor, porque así lo establece la Ley Orgánica del municipio Libre del Estado de Durango.

También cuestionaron que como síndico y presidente de la Comisión de Hacienda no sería objetivo al revisar el ejercicio fiscal más próximo al haber sido él responsable de las finanzas municipales. Ambos regidores previamente ya habían tenido desavenencias con Estrella.

Lo anterior fue el tema de la acalorada discusión en la sesión de Cabildo del pasado jueves 8 de Abril donde Bardán lo llamó "mala copia" y "espurio" mientras que Estrella lo llamó "títere" y aseveró que "perro que ladra no muerde".

VER MÁS: Aprueba Cabildo de Gómez Palacio reglas de operación de programas sociales

Defiende sus derechos políticos

En ese sentido, al síndico municipal, Cuauhtémoc Estrella, aseguró a El Siglo de Torreón que lo asiste la legalidad puesto que ejerce actualmente sus derechos político-electorales al haber sido electo por el pueblo de Gómez Palacio y aparecer así en la planilla oficial registrada ante los órganos electorales correspondientes como suplente de Omar Castañeda ganando legalmente este derecho mucho antes de haber sido nombrado como tesorero municipal de la actual administración.

"Niego de manera total que el cargo se haya hecho de manera ilegal pero nuevamente hay que explicar con manzanas que en el proceso electoral 2018- 2019 del estado de Durango en el cual los ciudadanos de Gómez Palacio votaron por un cambio verdadero y por la fórmula de Morena encabezada por nuestra presidenta municipal, Marina Vitela, donde el suscrito también fue electo al cargo de síndico suplente de este Ayuntamiento para el período 2019-2022 lo cual se puede constatar en el periódico oficial del gobierno del Estado número 48 del 16 de junio del 2019 y aquí muestro mi constancia de mayoría", informó el síndico municipal, Cuauhtémoc Estrella.

También dijo que la palabra "incompatible" significa que no puede existir, ocurrir o hacerse al mismo tiempo que otra cosa y de forma armónica con ella o combinarse sin estorbar, por lo que no se contrapone a lo que hoy realiza ya que no es síndico y tesorero al mismo tiempo.

También dijo que la aprobación de las finanzas municipales no dependen únicamente de su criterio pues son revisadas por el resto de los integrantes de la Comisión de Hacienda; Por la Entidad de Auditoría Superior del Estado y en algunos rubros y fondos por el Gobierno Federal.