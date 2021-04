Denuncian falta de agua en comunidades rurales de Torreón

Habitantes de diferentes comunidades rurales pertenecientes al municipio de Torreón, carecen del servicio de agua potable desde hace varias semanas y solicitan a Simas Rural que atienda su llamado.

Vecinos del poblado La Concha, se comunicaron a El Siglo de Torreón para dar a conocer que ya es preocupante la falta de agua, pues durante todo el día no sale ni gota en las tomas domiciliarias.

“A veces en la madrugada sale una poca, pero por ejemplo este domingo, no alcancé a llenar ni una tina con agua, pues ya no salió nada de agua y entonces, ¿cómo le vamos a hacer si no tenemos agua?”, dice el vecino de La Concha.

Indicaron que este problema ya se está haciendo recurrente, pues a las autoridades municipales y estatales se les olvida que mucha gente habita el medio rural y cumplen también con el pago de sus servicios como luz y agua potable, y por lo tanto, tienen los mismos derechos que la gente que viven en las ciudades.

“Lo que pasa es que como estamos en los pueblos rurales, pues no nos hacen caso e incluso para los medios de comunicación no existimos, sólo lo que pasa en la ciudad, y eso es injusto, por eso solicitamos que se haga pública nuestra inconformidad y que Simas Rural arregle lo que tenga que arreglar para que nos dé el servicio del agua o que no nos cobre si no nos da servicio”, menciona un tanto molesto el quejoso.

Indicó que ese mismo problema tienen los habitantes de los poblados vecinos como Paso del Águila y Albia, entre otros, pero por lo mismo que no tienen manera de dar a conocer su problema, la situación se prolonga en tanto que sólo ellos saben cómo se las ingenian para contar con agua.