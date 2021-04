El Pachuca recibe al sorprendente Puebla

La jornada 14 del Torneo Guardianes Clausura 2021 se cierra la noche de este lunes en la cancha del estadio Hidalgo con el partido entre el Pachuca y el Puebla, duelo que promete emociones debido a la urgencia de los locales para sumar unidades y no salir de la zona de reclasificación.

Y es que después de nueve fechas sin ganar, los hidalguenses encadenaron tres victorias, y escalaron posiciones en la tabla; estuvieron muy cerca de conseguir su cuarto triunfo en fila la semana pasada, pero un descuido en los minutos finales permitió que los Pumas les sacaran el empate (2-2).

El Pachuca tiene 14 puntos gracias a sus tres victorias y cinco empates (tienen cinco derrotas) y ya no pueden lamentarse por las unidades que se escaparon, por lo que dejar ir puntos en su cancha pondría en serio riesgo su lugar en la reclasificación.

Por su parte, el Puebla se coloca en la parte alta de la tabla, gracias a sus 20 puntos (cinco triunfos, cinco empates y tres derrotas) y un triunfo los puede acercar a los cuatro primeros lugares, que dan sitio directo a la Liguilla. En cualquier forma, sumar aunque sea una unidad en la cancha del Pachuca vendrá bien para el conjunto de Nicolás Larcamón.

Los Tuzos saben que un empate no es buen negocio; la directiva le tuvo paciencia a Paulo Pezzolano y el conjunto respondió, pero llegar a la Liguilla de forma directa ya es prácticamente imposible, por lo que enfocarse a no salir de los 12 primeros pasa por no dejar salir a La Franja con puntos.

El duelo entre hidalguenses y poblanos tendrá como árbitro a Víctor Alfonso Cáceres y está pactado para arrancar a las 21:00 horas (tiempo del centro de México).