Esperan que repunte de contagios de COVID-19 en La Laguna no sea alto

El coordinador regional del programa COVID, César del Bosque Garza, espera que el repunte de contagios de COVID-19 derivado de las vacaciones de Semana Santa no sea muy alto, por lo que permanecen a la expectativa todas las autoridades del Sector Salud. "Esperamos que los pronósticos no se cumplan y el incremento no sea mucho, de tal manera que podamos manejar sin ningún problema la situación", expuso tras enfatizar que es una tarea de autoridades y ciudadanos el cuidar que la disminución siga predominando.

El hecho de que Coahuila esté en semáforo verde, reiteró, "no significa que ya estamos del otro lado, pues hay que continuar con todas las medidas preventivas, incluyendo las personas vacunadas que ya recibieron su primera dosis o la segunda, ya que también se pueden contagiar, aunque sí con menor riesgo de morir, pero debemos todos observar los protocolos del cubrebocas y la distancia social". El funcionario recordó que todavía falta mucha gente de vacunarse, de tal manera que las condiciones de cuidado deben prevalecer entre toda la ciudadanía para mantenerse con el semáforo en verde y en forma gradual lograr la reactivación social y laboral en todos los órdenes y bajo las nuevas condiciones. Del Bosque Garza refirió que continúan a la baja en cuanto a casos positivos, personas hospitalizadas, decesos y número de pruebas aplicadas, ya que la demanda ha bajado en forma considerable en todos los laboratorios, lo cual refleja que son pocas las personas con síntomas de COVID. Enfatizó que los trabajadores de la Secretaría de Salud continuarán laborando de manera normal y el tiempo que sea necesario hasta que el problema de salud causado por la pandemia termine. Reiteró que sigue siendo esencial la participación y colaboración de todos los ciudadanos para lograrlo. 👍 me gusta 😍 me encanta 🤣 divertido 😮 sorprendido 😡 enojado 😢 triste