Asesinan a 82 en un día en Birmania

Al menos 82 personas murieron en un día por la represión que las fuerzas de seguridad de Birmania ejercieron sobre manifestantes a favor de la democracia, informaron el sábado los medios independientes de comunicación locales y una organización que lleva la cuenta de las víctimas desde que los militares tomaron el poder en febrero.

El número de muertos del viernes en Bago fue el mayor en un día para una sola ciudad desde el 14 de marzo, cuando algo más de 100 personas murieron en Yangón, la mayor ciudad del país. Bago está a unos 100 kilómetros (60 millas) al noreste de Yangón.

The Associated Press no puede verificar de forma independiente el número de muertos.

La cifra de 82 muertos es un cálculo preliminar elaborado por la Asociación de Asistencia a los Presos Políticos, que publica un recuento diario de víctimas y detenciones de la represión tras el golpe de Estado del 1 de febrero, que derrocó al gobierno elegido de Aung San Suu Kyi.