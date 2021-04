Agónica victoria de Toros de Torreón frente a Soles

n enceste de Cristian Cortés cuando el tiempo estaba por expirar, llevó a los Toros de Torreón a vencer anoche a los Soles de Ojinaga por marcador de 92 puntos a 90, en un auténtico partidazo celebrado en el gimnasio universitario Manuel Bernardo Aguirre, de Chihuahua.

Con este resultado, Toros culminó la temporada regular con marca de 6 triunfos y 4 derrotas, situación que provocó un triple empate, sin embargo, por cuestión de diferencia de puntos, el conjunto lagunero se fue hasta la cuarta posición, dejando a Centauros de Chihuahua en el segundo sitio y a Soles de Ojinaga en el tercer puesto.

DE PLAYOFFS

Un partido propio de postemporada se vivió anoche, en el que ambos equipos no cedieron ningún espacio. Soles, a pesar de haber dominado la pintura con 10 rebotes de Fabián Jaimes, no sacó provecho de ello, mientras que el veterano Leroy Davis, que salió tocado por una lesión, aportó 8 puntos con par de triples, el primer período concluyó con empate a 20 puntos. Los Astados afinaron su puntería y apretaron en la defensa, detalles que lo reflejaron en el marcador sacando hasta 9 puntos de ventaja momentánea, sobre todo con un Cristian Cortés más participativo, pero los de la frontera chihuahuense no se quedaron atrás y respondieron, adelantándose por dos unidades al descanso, 40 a 38 reflejó el marcador, cuando los jugadores se fueron a los vestidores.

En el arranque de la segunda mitad, el partido no desentonó y siguió siendo muy peleado por ambos equipos, Jarred Shaw, el gigantón de 2.11 metros de Soles, se metió en problema de faltas y su equipo perdió fuerza en la pintura, aún así le alcanzó para mantenerse arriba en el marcador por 68 a 66, luego de tres períodos.

DRAMÁTICO FINAL

Con 6 puntos sin respuesta arrancando el último cuarto, Toros se mantuvo arriba por lo mínimo hasta que solamente restaba 1 minuto y medio en el reloj, cuando Soles tomó la delantera por apenas un punto. Solo una acción después, Alejandro Reyna salió del partido por acumulación de faltas, sin embargo, Raúl Olalde completó un triple para poner a los Toros adelante por dos unidades, siguiendo con un partido no apto para cardiacos, en el que el duranguense Irwin Ávalos empató el encuentro por la escuadra chihuahuense. Con solamente 6 segundos en el reloj, Cristian Cortés consiguió el enceste de la victoria que puso de pie a Sebastián Sucarrat y a toda la banca de los Toros, que cobraron revancha de la derrota que les habían endilgado los Soles en la primera vuelta.

Raúl Olalde dio un gran partido y fue el líder encestador de los Bureles con 24 unidades, además de recuperar 10 rebotes, Eduardo Girón colaboró con 13 puntos por 12 de Alejandro Reyna y Cristian Cortés. Por Soles, Gary Ricks lideró en cuanto a producción con 20 puntos.

A reserva de que se juegue hoy el último partido del calendario regular entre Dorados y Potros, de mero trámite, los encuentros de semifinales serán: Dorados de Chihuahua (9-1), el mejor equipo de la temporada, se medirá a Toros de Torreón (6-4), cuarto lugar; mientras que el otro duelo será entre Centauros (6-4), segundo lugar, ante Soles (6-4), tercer puesto.

6 VICTORIAS y cuatro derrotas fue la marca de los Toros en la temporada regular.