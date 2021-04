Mal día para Abraham Ancer en el Masters

- Una tercera ronda complicada tuvo el mexicano Abraham Ancer, durante el Masters en Augusta National, que se vio interrumpida por una tormenta, la cual obligó a los golfistas a retirarse a la casa club por varios minutos.

Malas salidas con el driver y el quedar en los búnkers, fueron las constantes del "Turco", en su segunda aparición el Major de mayor envergadura. Le resta firmar una última ronda este domingo para finalizar en un lugar decoroso.

El sufrimiento del mexicano comenzó temprano en el hoyo 2, con un bogey en el primer par 5. Su bola se metió en medio de los árboles y tuvo que tirarse a buena en su segundo golpe. En el tercero no llegó a 165 yardas de la bandera y se quedó en la trampa, de donde salió, pero se fue largo del green.

En los siguientes cuatro hoyos, le quedaron putts lejos para regresar al par de campo. Volvió a fallar en el 7, complicándose con otro error. Acumuló dos bogeys más en el 11 y 12, para ponerse +4.

Su tarjeta la recompuso en el 13 y 14, pero tuvo otra distracción en el 17. En el último hoyo, tuvo buena salida, pero en su segundo golpe, a 152 yardas del hoyo, aunque se subió al green, quedó corto y fue cuando se interrumpió.

En la reanudación, solamente acercó la bola para concluir con un par. Hoy pegará a las 10:40 horas locales (9:40 de Torreón junto al norteamericano Michael Thompson.

PODER NIPÓN

La segunda vuelta del japonés Hideki Matsuyama fue impecable. Tiró cuatro birdies en el 11, 12, 16 y 17, además de un eagle en el 15, para ubicarse líder del certamen al firmar tarjeta de 65 golpes (-7).

Marcha cuatro impactos por delante de los norteamericanos Xander Schauffele y el jovencito Will Zalatoris, el australiano Marc Leishman y el otrora líder, el inglés Justin Rose. Uno más atrás se ubica el canadiense Corey Conners, que dio la nota del día, con su Hole in One en el 6 a una distancia de 180 yardas.

4 GOLPES de ventaja tiene el japonés Hideki Matsuyama sobre cuatro jugadores.