Benzema rompe sequía de 5 años sin anotar en un Clásico; define de 'taquito'

El delantero francés, se adelantó a la defensa para definir de “taquito” y hacer el uno por cero luego de una gran jugada desde la defensiva.

La última vez que Benzema marcó enfrentando al Barcelona fue el 2 de abril del 2016, cuando los del Real Madrid ganaron en el Camp Nou con dos goles sobre uno.

