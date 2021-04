Discurso desestabilizador, el problema de Chivas: Yayo de la Torre

Pasan las semanas, los meses, los torneos, y en el Guadalajara nada se compone.

La era de Ricardo Peláez como director deportivo, no ha estabilizado al Rebaño, que vive de la esperanza, estancado en la parte media de la tabla, esperando un milagro para colarse a un puesto de repechaje, si es que logran tener un gran cierre de torneo.

La grandeza de las Chivas reclaman que estén en un mejor lugar pero de lo único que se habla es de los escándalos de sus futbolistas, de si los ven en una fiesta, que si andan en líos de faldas o si son castigados.

En la cancha, no se refleja nada de lo prometido.

Para Eduardo de la Torre, quien fuera jugador del Rebaño, y también director técnico, uno de los problemas principales es el discurso que se ha dado alrededor del equipo, que ha desestabilizado a los jugadores y creado falsas expectativas en la afición.

"Si hay algo que se tiene que hacer en la institución, es tener mucho cuidado al momento de promocionar a ciertos jugadores como la solución a todos los problemas, se debería de bajar un poco más el perfil, porque estás en el equipo más popular de México y todo lo que se haga se engrandecerá, para bien y para mal", menciona.

"Si no pones al jugador en el lugar que le corresponde, pensará que no necesita hacer el sacrificio correspondiente para rendir, que ya llegó al pico más alto. Es por eso que siempre he dicho que Chivas necesita de gente experimentada alrededor, que sepa dónde están parados".

Este nuevo proyecto, encabezado por Peláez, parecía que llevaba un camino correcto, "pero en el momento en que no se incluye a los jóvenes del club, se pierde. Parece que los (Fernando) Beltrán, los (Gilberto) Sepúlveda, los (César) Huerta, no tienen cabida en el club, porque los que llegaron (Uriel Antuna, Jesús Angulo, Cristian Calderón), dijeron que eran la solución, que ya estaba todo arreglado. Se gastó mucho dinero, se dijo que a la llegada de cierta gente ya se había terminado la sequía y no ha sido así. Hay que tener más cuidado en el discurso que se maneja".

El Guadalajara se enfrentará contra Cruz Azul este sábado, un juego entre grandes, que para el Yayo bien puede catalogarse como un Clásico.

"Sí, si lo veo como un clásico pero no es uno de vida o muerte como pueden ser otros. Son equipos compatibles. La grandeza de Chivas viene de la época del Campeonísimo (década de los 60), que se ha soportado con la consigna de sólo jugar con mexicanos y Cruz Azul ratifica su grandeza año tras año, porque a pesar de tener muchos años sin ser campeón, siempre está ahí".

Dos tipos de grandeza diferente que viven momentos muy aparte, "por eso será importante este juego, uno va para empatar una marca histórica, el otro se juega la vida".