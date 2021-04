Torreón siempre está en nuestras vidas: Pierre Angelo

Debido a la pandemia de COVID-19, Pierre Angelo no ha venido a la Comarca Lagunera en bastante tiempo, sin embargo, no duda en decir: "Torreón siempre está en nuestras vidas".

El actor charló en exclusiva con El Siglo de Torreón sobre su nuevo proyecto de televisión, Tic Tac Toc: El Reencuentro, pero antes de dar los detalles del mismo, comentó que esta región siempre ha sido muy importante para cualquier actor.

"Es bien padre Torreón, es una ciudad obligada para todos los que hemos hecho teatro, Torreón siempre está en nuestras vidas, además se come muy rico por allá. Espero que cuando pase la alerta sanitaria pueda ir a visitarlos con algún nuevo proyecto", dijo.

El actor se encuentra emocionado por el estreno el 12 de abril de dicha emisión. Se trata de un sitcom sobre una historia ficticia de un grupo infantil que en los ochenta fue muy exitoso y ahora, 35 años después, intentan reencontrarse y repetir el 'boom' y los logros de antaño; sin embargo, no pueden escapar de la sombra del éxito que nunca volverán a tener.

"Es un proyecto que surgió algo rápido, nos sorprendió a todos, pero esa rapidez con la que salió ha resultado fantástica. Es una sátira del tema de los reencuentros que se han dado de Parchis, Menudo o Timbiriche, pero con un toque de humor.

"Es el primer reencuentro de comediantes que empezamos muy chavitos, además este programa me ha permitido reencontrarme con Carlos Espejel, con quien trabajé muchos años en Chiquilladas. Además de Carlitos, están Reynaldo Rossano, Mariana Ochoa, Lisset, Alejandro Suárez, Michel López, Ximena Córdova y Héctor Sandarti", dijo.

En ese sentido, Pierre comentó que se encuentra muy emocionado por coincidir de nueva cuenta con Espejel. Los dos vivieron gratas experiencias de niños y adolescentes que seguramente saldrán a relucir en Tic Tac Toc.

"Carlos y yo estamos muy felices. No por nada personal, sino porque cada quien ha tomado caminos distintos, habíamos estado un poco alejados; sin embargo, coincidir una vez más es gratificante. Estoy seguro que habrá una empatía genial entre nosotros, y en sí de todo el elenco, con el público".

El nacido en la Ciudad de México un 24 de septiembre informó que en Tic Tac Toc, sin duda, Chiquilladas saldrá a relucir.

"Uno de los directores de este programa es César González "El Pollo", uno de los responsables de Chiquilladas, y está Manuel R. Ajenjo, quien fue el autor de La Carabina de Ambrosio. Veremos cosas en los guiones que además de hacer reír provocarán una gran nostalgia".

Pierre Angelo comentó durante la charla telefónica que está consciente de que se trata de un proyecto diferente y arriesgado, el cual puede funcionar o fracasar.

"Dentro de lo arriesgado que pudiera hacer, la verdad es que los ejecutivos de Televisa le están apostando a la comedia y no se están arriesgando solo por hacerlo, han trabajado mucho en lo que se refiere a innovación en contenidos. Creo que vamos con bastantes pies de plomo con la experiencia que se ha logrado con otros programas, como 40 y 20 o Renta congelada", sostuvo.

El comediante manifestó que el compromiso del equipo de producción y de los actores ha sido total en cuanto a cuidados para evitar la propagación de COVID-19; tan es así que no han registrado algún contagio.

"Estamos pendientes de todo. El año pasado hicimos La parodia a domicilio, no hubo ningún caso de coronavirus. De Tic Tac Toc ya grabamos más de la mitad de la temporada y hasta ahora no nos hemos enfermado", manifestó.

Sobre la pandemia, el histrión dijo que lo sorprendió, al igual que al mundo entero, y opinó que trajo algo bueno, como el avance de la tecnología para que la población pudiera seguir laborando y comunicándose.

"En un principio estaba muy angustiado y más por mis padres, me daba miedo contagiarlos porque yo tenía que seguir trabajando, afortunadamente ellos están bien. Creo que en este tiempo tuve momentos de paz interior, me puse a leer y a escribir. Se dio un repunte en la tecnología que no nos hubiera tocado vivir en este tiempo si no hubiera sido por la pandemia".

Esta reunión de Carlos Espejel y Pierre Angelo, según comentó el actor, podría generar la reunión de otros artistas que participaron en Chiquilladas.

"Eso no va pasar porque nos odiamos todos", dijo a manera de broma y añadió: "el programa Tic Tac Toc se prestará para tener algunos invitados y no duden que igual y nos acompañe alguien más de Chiquilladas".

Por otro lado, Pierre sostuvo que debido a que comenzó a trabajar desde muy pequeño tuvo una infancia muy distinta.

"En lugar de jugar futbol en las canchas de fútbol rápido estaba en un foro de televisión grabando y en verdad que no me arrepiento de nada porque fue el inicio de una carrera muy bonita", contó emocionado.

Por último, Pierre Angelo dijo que no se ha quedado con ganas de nada en su vida profesional. "Siempre que me he propuesto algo que quiero; ahí voy, aunque me caiga, pero lo voy haciendo".

¿DE QUÉ TRATA?

Tic Tac Toc: El Reencuentro es una "sitcom" sobre una historia ficticia de un grupo infantil que en los ochenta fue muy exitoso y ahora, 35 años después, los miembros intentan reencontrarse y repetir el "boom" y los logros de antaño, sin embargo, no pueden escapar de la sombra del éxito que nunca volverán a tener. Tic Tac Toc: El Reencuentro es también el nombre de la banda, que no se distinguió por su talento, y ahora, varias décadas después, carecen de la candidez de su tierna infancia y son adultos cuyas debilidades y defectos harán de este fracasada reunión un proceso lleno de desafíos, pero sobre todo de divertidos eventos llenos de humor crudo e involuntario.

El quinteto musical Tic Tac Toc: El Reencuentro está integrado por Pierre Angelo ("Pierre"), Reynaldo Rossano ("Reynaldo"), Carlos Espejel ("Carlos"), Mariana Ochoa ("Thaíz") y Lisset ("Natalia").

Junto a ellos participarán: Alejandro Suárez ("don Tito Gambino"), que fungirá como el mánager; Ximena Córdoba ("Maya"), la coreógrafa; Héctor Sandarti es "Gerardo" y Michel López es "Garzón".

En esta nueva propuesta, el productor Reynaldo López reunió el talento de Manuel R. Ajenjo y César González "El Pollo", dos pilares de la historia de los programas de comedia en México, además, también participan dos jóvenes creadores: Sergio Sánchez "El Venado" y Claudio Herrera, que igualmente tienen una prominente trayectoria como escritores de comedia.

Respecto a la dirección de escena, Reynaldo López por primera vez hace dupla de trabajo con Rafael Perrin, director con una destacada experiencia en diversos medios, laureado principalmente por sus logros en teatro.

A lo largo de los 12 episodios continuados que durará Tic Tac Toc: El Reencuentro, estarán invitados recurrentes y participaciones especiales como la aparición de Claudio Yarto, Lisardo, Andrea Legarreta, Galilea Montijo, Cynthia Urías, Arturo García Tenorio, Miguel Martínez, Sergio DeFassio y Norma Lazareno, entre otros.