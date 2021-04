Registran muerte de ganado por sequía en Duango

El diputado Francisco Javier Ibarra Jáquez, advirtió que ya se registra mortandad de ganado en el semidesierto y en el Norte de Durango, debido a la prolongada ausencia de lluvias.

El legislador local lamentó que las cosas no están bien para el campo de Durango, no hay flujo de recursos para la suplementación de alimento para el ganado, además de que no hay agua.

Los campesinos no han recibido apoyo de ningún lado; solamente les dicen que se esperen, que pronto llegará la ayuda, que los programas están en puerta, pero no hay nada.

Relató que en los municipios como Simón Bolívar, Santa Clara, San Juan de Guadalupe, San Pedro del Gallo y San Luis del Cordero, ya padecen la muerte de sus animales.

SIN DIAGNÓSTICO

Todavía no se hace un diagnóstico que permita cuantificar el alcance de la muerte de semovientes en la entidad, sin embargo, es una situación de la que pueden dar cuenta los propios afectados.

Comentó que tiene entendido que la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural (SAGDR) está por implementar un programa de suplementación alimenticia.

Dijo esperar que no tarde mucho, pues cada día que transcurre es importante para quienes están padeciendo por la falta de alimento para el ganado.

En el caso del Gobierno Federal, no se han dado a conocer nuevos programas que vengan a sustituir los que desaparecieron, lo que genera desaliento en los productores.

Es tiempo de barbechar la tierra, pero algunos no lo han podido hacer debido a la falta de recursos económicos.

Agregó que hay pueblos en donde no hay agua ni si quiera para consumo humano, como Salitrillo y San Francisco de Magallanes, en San Juan de Guadalupe.

Lo mismo sucede en la localidad de San José de Reyes, del municipio de Simón Bolívar, en la zona más seca del estado.

CALAMIDADES PARA GANADEROS

Cuatro calamidades afectan a los ganaderos locales, no tienen agua para sus vacas, tampoco alimento, las heladas de invierno provocaron adelgazamiento de los animales y encima de ello, el precio del becerro en pie cayó bastante.

Rogelio Soto, presidente de la Unión Ganadera de Durango, dejó en claro que, para este sector, el año 2021 no ha sido fácil y han pasado semanas y meses muy malos.

De entrada, la sequía está trayendo serios problemas al ganado, los abrevaderos se quedaron secos y los que aún tienen agua, para finales de abril se quedarán sin el vital líquido para sus animales.

No existen pronósticos buenos para la caída de lluvias al menos en los próximos meses por lo que tendrán un estiaje complicado.

Aunado a la falta de líquido para beber, los pastos no completaron su ciclo vegetativo por lo que no hay alimento natural para el ganado.

En la zona del valle y hacia el norte empezó a salir ganado gracias a la humedad de las nevadas, pero luego se vinieron varias semanas de heladas que terminaron de quemar el poco pasto.

"Pero en el norte del estado las cosas están peor, allá no llueve desde antes de septiembre del año pasado, entonces, allá sí que está la situación más difícil para el sector ganadero", dijo Rogelio Soto.

Sumándole a estos dos aspectos, que ya de por sí son críticos, están las seis semanas de extremas heladas que no solo quemaron el pasto, sino que provocó que los animales quemaran su grasa corporal para soportar el frío, lo que dejó vacas y becerros flacos al término de la temporada invernal.