Protesta Grupo VIDA contra Comisión de Víctimas

Integrantes del Grupo VIDA por los Desaparecidos en La Laguna se manifestaron ayer viernes en la Ciudad de México, esto en muestra de la inconformidad con los nuevos lineamientos que se han planteado desde la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) a nivel federal, mismos que suponen fiscalización en los apoyos que se brindan a las familias de personas desaparecidas, así como nuevas restricciones en materia reglamentaria.

Fue por la mañana de ayer que los colectivos llevaron a cabo las protestas correspondientes frente a las mismas oficinas del CEAV, ahí colgaron las mantas con imágenes de sus personas desaparecidas, así como mensajes con las quejas que tienen respecto a las nuevas reglas de operación que se plantean en materia de apoyo a las víctimas indirectas de la desaparición en el país.

"Aquí y ahora les decimos que no aceptamos ningún retroceso, que no aceptamos los nuevos lineamientos de la CEAV pues no piensan en las víctimas, sino en su propia ganancia, pues las facturas a su nombre les devuelven a ustedes el dinero que no sabemos cómo manejarán… Hay familias que no saben escribir, de ejidos que tendrían que trasladarse hasta una tienda de conveniencia para poder hacer sus facturas, otras que viven en estados en que la delincuencias está al acecho", cuestionó el grupo durante su pronunciamiento.

Señalaron además desconocer los motivos que orillan a dichas modificaciones de lineamientos, pero en cualquier caso lanzaron el llamado para que se entreguen los apoyos correspondientes sin efectos burocráticos "nocivos" y que pongan en riesgo el sustento de las familias en cuestión.

Será en los próximos días cuando los colectivos brinden mayores detalles respecto a las futuras acciones, así como de la respuesta que brindaron las autoridades federales respecto a sus demandas.