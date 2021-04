Escuelas privadas en La Laguna seguirán cerradas

Pese a que ya se abrieron todos los giros, incluso el estadio de futbol, en la región, y aunque se había indicado que en abril regresarían las clases presenciales, las escuelas permanecerán cerradas, dijo Rodolfo Silva Rosales, presidente de la Unión de Escuelas Particulares en la Comarca Lagunera.

"Estamos trabajando en sistema semipresencial, híbrido, desde agosto", explicó, "en semáforo verde ya se abrieron las cantinas, el estadio, pero las escuelas todavía no".

Consideró que la vacunación contra el COVID-19 avanza de forma muy lenta al tratarse como un tema electoral por parte del Gobierno federal, por lo que aún no hay una fecha para que se pueda vacunar a la totalidad de la población y normalizar el servicio en las instituciones educativas, que sobreviven a base de préstamos para cubrir los salarios de los profesores.

"Muchas escuelas están muriendo porque no tienen el recurso para pagar nóminas, la luz, que está subiendo, la gasolina, que está subiendo, los comestibles, que están subiendo; es como todos los sectores, si no tienen actividad, si no tienen gente, no tienen cómo pagar los gastos", comentó, "nosotros podríamos trabajar con todas las prevenciones; sin embargo, las autoridades de salud y educativas todavía no ven propicio el que regresen completamente".

Refirió que las escuelas públicas son sostenidas por el Gobierno y los impuestos de la ciudadanía, por lo que pueden continuar otro año sin trabajar los profesores; no obstante, indicó que los niños no reciben la enseñanza y estarían perdiendo ya dos años escolares, pues muchos hogares no tienen internet y las clases por televisión no resuelven este problema.

"Nuestros alumnos (en las instituciones particulares) están trabajando en línea y van a aprobar el grado como corresponde", expresó.

Silva Rosales dijo que se han restablecido las actividades en el estadio de futbol, los bares y antros, pero no así en las escuelas.

"Ya abrieron todo, nosotros estamos presionando para que se abran las escuelas, los niños no pueden aguantar un año más encerrados, sin convivir con sus compañeros, aparte no hemos tenido ningún apoyo de parte de los Gobiernos", dijo, "vamos a seguir presionando para que abran las escuelas porque ya se abrió el futbol, ya es lo único que falta".

Siguen en crisis

A detalle: *Los colegios particulares sostienen en Coahuila a un total de 70 mil empleos y erogan 300 mil millones de pesos en impuestos, además de 400 mil millones de pesos en nóminas. *La mayoría ha optado por solicitar créditos para cubrir las nóminas de los profesores. *Se informó de parte del Gobierno estatal que el martes 13 de abril se reactivan las clases en todo el sistema educativo nacional, y en Coahuila continúan a distancia.