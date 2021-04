Estrena nueva versión de álbum

La madrugada de ayer, la cantante Taylor Swift estrenó la nueva versión de su segundo álbum de estudio, "Fearless"-

Después de atravesar una batalla legal para recuperar los derechos sobre su música, la cantante se encuentra en proceso de regrabación de su material discográfico.

La llegada de "Fearless (Taylor's version)" ya era esperado por los fanátidos dado que durante las semanas pasadas la cantante fue poco a poco soltando material, como la nueva versión de "Love Story" y las canciones "You All Over Me", y recientemente "Mr. Perfectly Fine", melodías compuesta al rededor de los años 2007 y 2008, y lanzadas oficialmente este 2021.

El lanzamiento llegó acompañado de una serie de videos musicales con las letras de sus canciones más icónicas, así como una nueva línea de merch dedicada únicamente a dicha era.

Las reacciones de los internautas no se hicieron esperar. Figuras como Conan Gray y Camila Cabello, son algunos de los famosos que se han declarado fanáticos de la cantante, expresando su apoyo a la cantante por medio de sus redes.

Se espera también que durante los próximos meses comence la regrabación de su tercer álbum de estudio "Speak Now", del que, si bien no se tiene detalles sobre las nuevas versiones ni sobre tracks extras como sucedió con esta primera entrega, los fanáticos ya están a la espera de la noticia.