Emiten sugerencias en Lerdo para evitar incendios

La Dirección de Protección Civil, en coordinación con el Departamento de Bomberos, exhortó a la ciudadanía a colaborar para evitar incendios en el municipio de Lerdo, mismos que se han reportado en espacios donde hay maleza y basura.

Las autoridades explicaron que con las altas temperaturas se incrementa el riesgo de incendios en zonas habitacionales, en comunidades rurales y en las áreas consideradas como reservas ecológicas.

En el municipio de Lerdo han estado muy atentos para evitar que los incendios generados se salgan de control.

Solo durante el mes de marzo se atendió un total de 71 incendios de basura y maleza, de ahí la importancia de que la ciudadanía en las zonas rurales evite quemar la basura.

También se registraron cinco incendios de casa-habitación y cuatro incendios de vehículos, por lo que ambas direcciones han emitido una serie de recomendaciones para la prevención de incendios.

En el hogar, por ejemplo, pidieron no dejar velas encendidas durante la noche; no dejar fuego o productos inflamables cerca de los niños; almacenar identificados y sellados productos inflamables como gasolina, thinner y acetona; no conectar varios aparatos electrícos en la misma toma de corriente; mantener una ventana abierta durante el día y la noche, sobre todo, cerca de la cocina; mantener combustibles en el exterior; y vigilar que las perillas de la estufa estén bien cerradas.

Sobre la prevención en el exterior, recomendaron: asegurarse de apagar en su totalidad las colillas de cigarro y recolectarlas (nunca tirarlas al piso); al momento de recolectar material vegetativo, embolsarlo o colocarlo en un recipiente, posteriormente depositarlo en el relleno sanitario más cercano a su comunidad; no arrojar cerillos encendidos en carreteras, bosques y terrenos; no encender fogatas; evitar dejar envases de vidrio en exteriores y recoger los desechos.

Para los vehículos: evitar sobrecalentar el motor, manteniendo una temperatura estable tomando en cuenta que durante la época de calor el calentamiento es mayor; así como enfriar su vehículo si presenta una temperatura excesiva.

En caso de algún incendio mayor o un problema social generado a raíz de ello, la ciudadanía puede llamar a los siguientes números de atención: 911, a través del C4; o al número de atención de los bomberos 8717253252.