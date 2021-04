Está 'Hecho a la antigua'

Ricardo Arjona se encuentra listo para ofrecer hoy a las 8:00 de la noche su primer concierto vía "streaming" al que ha llamado Hecho a la antigua.

El cantante se desplazó a la Antigua Guatemala para alistar este concierto, el cual será iluminado por más de cinco mil velas para recrear un ambiente mágico y natural por lo que se debió realizar un ensayo general en el que se pusieron a prueba los estándares para verificar que todo salga bien esta noche.

"Hacer un 'live streaming' ya tiene nombre, ya se dijo qué es un 'live streaming', lo que nosotros vamos a hacer, es realizar un asunto que todavía no tiene nombre, esto no debe sonar arrogante ni mucho menos, es que salirse del formato es la parte más importante de la emoción.

"El formato grandote de los shows gigantes para estadios es el formato grandote para los shows gigantes para estadios y este será un formato pequeñito para este tipo de situación, pero será igual de asombroso", comentó en una entrevista.

El intérprete de Señora de las cuatro décadas externó que batalló bastante para idealizarse en un show de esta naturaleza.

"La idea es que éste que está de este lado (El propio Arjona) es muy malo para aguantar un show en televisión, me cuesta mucho trabajo, necesito otras cosas, yo puedo contar con dos dedos los conciertos que vi en una pantalla que me golpearon, es más creo que estoy exagerando, uno fue el único que me ha golpeado".

Como se había mencionado, Arjona planea sorprender a sus seguidores con la interpretación de sus éxitos acompañado de cinco mil velas. El cantante explicó en la charla porqué le dará este toque especial a su recital.

"Decidimos que no tendríamos fuegos artificiales y que lo mejor sería utilizar velas, así que nos dimos a la tarea de buscar todas las que pudiéramos en Guatemala y afortunadamente las encontramos", detalló.

A lo largo de su carrera, el guatemalteco ha ofrecido fastuosas giras por el mundo, varias de ellas, han llegado a Torreón y aunque este show será virtual, el cantante informó que cuenta con algo que lo hará histórico.

"Si a mí me preguntan qué tiene este concierto que no tenga otro concierto de los que hice en mi vida, es muy fácil de responder; es que este concierto es el concierto que nunca voy a volver a hacer, o sea, yo nunca voy a volver a estar en una ruina histórica con cinco mil velas, sin luces artificiales y con 30 músicos cantando".

Por último, Ricardo informó que se encuentra un tanto ansioso por ofrecer su primera y única presentación en Internet.

"Estoy muy nervioso porque en este tipo de cosas es todo incierto, tengo un equipo extraordinario, pero es todo incierto ¿no? O sea, estamos 200 por ciento preparados per, hay esa dosis de incertidumbre que es tan interesante que te da esa cosquillita en la panza, que está ahí desde el proceso de cómo carajo escojo las canciones; así que aquí estoy volviéndome un poquito loco con esto, sin embargo, yo sé que va a valer la pena, va a valer la pena".