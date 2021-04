Equipos de futbol inglés lamentan el fallecimiento del príncipe Felipe

El consorte de la reina Isabel II falleció este viernes a los 99 años y guardaba una estrecha relación con el fútbol, habiendo asistido a varias finales de la FA Cup y a la Copa del Mundo en la que Inglaterra se hizo con el título en 1966.

Uno de los primeros en expresar sus condolencias fue el Tottenham Hotspur, que se mostró "profundamente entristecido" por las noticias de la muerte del duque de Edimburgo y expresaron que sus pensamientos y simpatías están con la reina y con la familia real.

En la misma línea fue el Manchester City, que mandó sus "más sinceras condolencias" a la familia real, y el Manchester United, quien compartió fotos del duque con jugadores antiguos del equipo inglés.

Manchester City extends its sincere condolences to the Royal Family following the sad news that His Royal Highness Prince Philip, Duke of Edinburgh has passed away at the age of 99.