Funeral del príncipe Felipe será una despedida discreta por el COVID-19

La pandemia ha requerido cambios en los anticipados planes para el deceso de Felipe, cuyo nombre en código es Operación Forth Bridge.

Las banderas en los edificios gubernamentales y las residencias reales se bajaron a media asta y los canales de televisión británicos cancelaron su programación para dar cobertura especial a la muerte de Felipe, quien falleció el viernes a los 99 años.

Su deceso será marcado con 41 cañonazos al mediodía del sábado en diferentes lugares del país, incluyendo la Torre de Londres y el Castillo de Edimburgo, así como en Gibraltar y en barcos de la Armada Real.

Pero el palacio y el gobierno británico instaron a la gente a no reunirse ni dejar flores afuera de las residencias reales para homenajearlo. El palacio en cambio invitó a la población a firmar un libro de condolencias en internet para evitar multitudes y largas filas.

During the current public health situation, Books of Condolence will not be available for the public to sign.

The Royal Family ask that members of the public consider making a donation to a charity instead of leaving floral tributes in memory of The Duke.