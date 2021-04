¿Cómo aprovechar los poderes de la luna?

La luna marca los ritmos de los seres vivos sobre la tierra gracias a la energía que emite.

Provoca cambios en el número de moléculas del agua (crea diferentes movimientos de las mareas) y puede hacer que la química cerebral y las plantas crezcan.

Existen muchas creencias sobre el poder que tiene la energía de la luna en nosotros, desde cambios de ánimo hasta saludables.

Es bien sabido que si creemos en algo, eso nos hará sentir mejor ya sea en una deidad o en algún suceso que solo va pasando de boca en boca.

Francisca Valenzuela colaboradora de Iges Yoga menciona que estamos compuestos de aproximadamente un 75% de agua en nuestro cuerpo, entonces si hace tanto cambio en el mar, también podría hacerlo con nosotros mismos.

Hay dos fases de la luna en las cuales los procesos se pueden dar.

En la primera semana lunar y en ella se ve afectada la acetilcolina, pero para la segunda semana la serotonina será la afectada, la dopamina es afectada directamente al llegar la tercer semana y en la cuarta la noradrenalina.

Nuestros neurotransmisores pueden alterar y afectar nuestro estado emocional.

Por ello debemos realizar ciertos rituales o actividades simbólicas que nos ayuden a mejorar el lenguaje de nuestro subconsciente y empezar con cambios positivos.

Todo funciona como ritual siempre y cuando lo hagas de forma positiva y esperanzada, puede ser desde una afirmación hasta un evento como el escribir todo lo que no quieres en una hoja y quemarlo a la luz de la luna, las cenizas se esparcieron en el ambiente y lograrás liberarte de todo lo malo para iniciar con energía positiva.

Existen mantras positivos que ayudarán cuando realices las afirmaciones o los rituales, por ejemplo si hay luna llena puedes decirlo ya sea en voz alta o a tu pensar.

“Recibo con amor y gratitud la luz de la luna llena, me permito fluir. Estoy lista para todo lo nuevo que llegará a mi vida.”

“Libero todo lo que ya no me sirve. Me abro a todo lo que me beneficie, mi crecimiento y expansión. Abrazo las puertas que se abren para transformar mi vida. Los milagros fluyen hacia mí en cada respiración. Así es.”