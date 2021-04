Esteban, el burrero de HEB Independencia visita Siglo en Vivo

“Por necesidad” comenzó Esteban Guerrero a vender burritos en una hielera tras quedarse sin trabajo, sin saber, que de una pasaría a muchas más ya que se volvió un suceso a nivel local.

A partir de las 18:30 horas de lunes a sábado, en el exterior de HEB Independencia, en donde se encuentra una isla de El Siglo de Torreón en donde puede poner sus anuncios, todos los días coloca sus hieleras Esteban con su hijo y ahora un empleado. Conforme se acerca la noche inician las filas, tanto a pie como en auto y es que muchos laguneros son adictos a sus burritos.

Esteban asistió hoy al programa Siglo en Vivo: Un enlace con la ciudadanía para hablar con César “Flippy” Nevárez de cómo su negocio se volvió un “boom”.

El lagunero comentó que, “me gusta hacer las cosas con el corazón y con calidad” y esa ha sido la razón de su éxito, aunado a la higiene con la que prepara los burritos de frijoles con queso, chicharrón, papas con queso, rajas y carne con chile.

"Considero que el de papitas con queso es como el más popular", sostuvo Esteban y añadió que le gusta hacer sus burritos con bastante guiso cada uno, ya que no le gusta escatimar en eso.

"Nos gusta que la gente llene, que se sacie su hambre, es por eso que los servimos muy bien", manifestó.

Esteban, quien lleva nueve años vendiendo sus burritos, dijo que algo que también valora de este negocio ha sido conocer bastantes personas de todos los estratos sociales.

Guerrero expresó que comenzó a ofrecer burritos luego de quedarse sin "chamba".

"Empezamos por necesidad, no tenía trabajo y comencé con una hielera. No tenía dinero, se suponía era un trabajo temporal, no sabiendo que se convertiría en un negocio con buenos resultados, pero eso no fue tan rápido, tardamos cuatro años en que esto se volviera algo tan redituable", relató.

Esteban apuntó que los burritos los elaboran su familia y él. Recién se incorporaron algunos empleados.