Condenan a 30 días de cárcel a mujer que tosió en la cara de otra en EUA

Debra Jo Hunter deberá luego cumplir seis meses de libertad condicional y seguir un curso de manejo de la ira, además de pagar una multa de 500 dólares, según dictaminó el jueves el juez James Ruth.

Hunter había aceptado declararse culpable en marzo tras ser arrestada por toser en la cara de Heather Sprague, una mujer en tratamiento por un tumor cerebral y con inmunodeficiencia, durante un incidente ocurrido en junio de 2020 en un centro comercial.

La mujer no llevaba mascarilla, al contrario que su víctima, y cuando vio que Sprague la estaba grabando con su celular se acercó directamente a ella y tosió frente a la cámara.

Sprague denunció el hecho ante la policía y colocó en redes sociales el vídeo, que inmediatamente se hizo viral.

Durante la audiencia del jueves, una Hunter en lágrimas, de acuerdo al canal local News4Jax, señaló que sus "error" afectará a su familia por el resto de sus vidas y que sus hijos no paran de perder amigos.

"A menudo me pregunto cómo sería si cada uno de nosotros, como seres humanos imperfectos que somos, tuviéramos sus peores momentos reducidos a un video corto para que todo el mundo lo vea y juzgue", agregó.

En la audiencia testificaron a favor de la sentenciada miembros de su familia y allegados.

A su turno, la víctima dijo que el encuentro la dejó "atónita y temerosa", y que quedó preocupada por la salud y seguridad de sus hijos.

El magistrado señaló que en la audiencia escuchó a Hunter sobre cómo el hecho afectó a su familia, pero no un arrepentimiento por el impacto que tuvo en la víctima y los riesgos de su acción.

U.S.A: A customer who was not wearing a mask intentionally coughed over a woman who was filming her arguing with a store employee in Jacksonville, Florida. 01-07-2020 pic.twitter.com/53px8b1uH7