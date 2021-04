Hijo de Aida Pierce uno de los 'gamers' detenidos por disfrazarse para recibir vacuna

La actriz Aida Pierce envió un video a los medios de comunicación confirmando que en efecto, su hijo ha sido detenido por las autoridades luego de que se disfrazara de adulto mayor para recibir la primera dosis de la vacuna contra COVID-19.

"Sí, mi hijo ha sido detenido. No puedo dar más explicación por instrucción del abogado, les agradezco su apoyo el interés, estoy muy confiada del proceso legal, estamos muy apenados por lo que pasó y no puedo decir más, agradezco todo el apoyo y el cariño pero ahorita no podré contestar", dijo en el video de poco más de un minuto de duración.

Seria, mirando ante la cámara, la actriz dijo que ella misma desconoce cómo ocurrieron los hechos, pero comentó.

"En la esperanza de que todo este proceso tenga lugar, mi hijo y yo brindaremos la explicación debida, muchas gracias, es una situación penosa, difícil, pero diosito nos va ayudar".

Rubén es hijo del segundo matrimonio de Aida Pierce con el actor Rubén "El Gallo" Morales, quien vive en Estados Unidos. La actriz y el también actor se separaron cuando su el ahora joven tenía meses de nacido, pero nunca perdieron comunicación y ella ha dicho en diferentes entrevistas que lleva una relación cordial con él que fuera su pareja y que incluso ellos (padre e hijo) tienen una muy buena relación.

Ver más: Hombres que se disfrazaron para vacunarse contra COVID en CDMX usaron documentos de familiares

El pasado 27 de marzo, dos jóvenes disfrazados de adultos mayores acudieron al módulo de vacunación ubicado en Calzada de la Virgen, Alcaldía Coyoacán, para recibir la primera dosis de la vacuna.

Poco después se supo que se trataba de Rubén M. Zerecero y Christian "N". El primero, nacido en 1989, por lo que tiene actualmente 31 años, y el otro de 35.

Ver más: Dos hombres en sus 30s se disfrazan de ancianos para recibir vacuna antiCOVID

Ambos fueron descubiertos y detenidos por usurpación de identidad y alteración o falsificación de documentos.

Este es el primer comunicado que difunde la madre de Rubén, quien ha trabajado en proyectos como "Humor es... Los comediantes".