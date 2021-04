Wimbledon rinde tributo al príncipe Felipe; recuerdan sus presencias en el torneo

El duque de Edimburgo visitó en seis ocasiones el All England Club, la última de ellas en 1977, año del aniversario del torneo. Además, entregó en dos ocasiones la copa de campeón al ganador masculino, a Lew Hoad en 1957 y a Neale Fraser, en 1960.

On behalf of all at The AELTC, we wish to convey our deepest sympathy to Her Majesty The Queen and The Royal Family on the passing of His Royal Highness The Duke of Edinburgh.