Justin Trudeau expresa su pesar por la muerte del príncipe Felipe

"Los pensamientos de los canadienses están con la reina Isabel II y los miembros de la familia real cuando lloran una pérdida tan significativa" señaló Trudeau en un comunicado en el que añadió que "el príncipe Felipe mantuvo una especial relación con las fuerzas armadas canadienses y con el paso de los años se convirtió en coronel en jefe de seis unidades canadienses".

Prince Philip will be remembered as a decorated naval officer, a dedicated philanthropist, and a constant in the life of Queen Elizabeth II. The thoughts of all Canadians are with her and the entire Royal Family as they mourn this significant loss. https://t.co/fgw9jyTM20