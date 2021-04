Familiares de desaparecidos no aceptarán lineamientos de Comisión de Atención a Víctimas

Víctimas indirectas de familiares desaparecidos y víctimas directas protestarán en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) por los nuevos lineamientos de operación de los apoyos, ayudas y la reparación integral que propone el Gobierno federal.

Mediante un documento dirigido al presidente, Andrés Manuel López Obrador, la Secretaría de Gobernación, autoridades competentes de la CEAV, del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y de la Fiscalía General de la República (FGR), señalaron que hay una ley que se está reformando "sin la consulta de las familias, quitando y moviendo a sus conveniencias para hacernos a un lado pues apuestan a que nos cansemos, insistimos, nosotros no pedimos estar, que no fue en tu gobierno dicen, pues lamentamos decirles que ustedes luchaban por estar en donde están y sí nos conocían y desde entonces no hicieron nada por nosotros. Si les incomodamos, entonces encuentren a los nuestros y no nos traten como ahora lo hacen".

Refieren que no aceptan ningún retroceso, que no aceptan los nuevos lineamientos de la CEAV pues no piensan en las víctimas sino en su propia ganancia, pues las facturas a su nombre les devuelven dinero que se desconoce cómo manejarán.

Advierten que la supuesta revisión y estudios socioeconómicos son parte de la revictimización. A la Fiscalía le recuerdan que la investigación va de la mano de la búsqueda y ahora lo separa, lo que dificulta avanzar.

Exigieron la atención este viernes en las instalaciones de la CEAV y advirtieron que no aceptarán que sea discrecional, sino que se hable con representantes delante de todos para que después no manipulen acuerdos y dividan.

Hay varios colectivos confirmados de diferentes estados, entre ellos Coahuila y Durango, quienes estarán presentes de manera pacífica mas no conformes con lo que hasta ahora establecen.