'Pasamos un año bastante difícil', dicen taxistas de Gómez Palacio

A un año de la pandemia por el COVID-19, los trabajadores del volante calificaron como "bastante difícil" la situación, ya que además de las restricciones propias de la contingencia se enfrentaron a incrementos en el costo de la gasolina "sin apoyo de ningún gobierno".

Víctor Manuel Sánchez Pulido, presidente de la Unión Regional de Sindicatos de Transportes de la Comarca Lagunera, comentó que se encuentran en franca recuperación tras vivir un año muy difícil en donde los aumentos en el precio de los combustibles "nos traen muy fregados", dijo.

Son 800 los agremiados que se mantienen en la unión y quienes se han hecho cargo de los gastos que ha representado la pandemia en materia de salud, pues sus unidades deben contar con gel antibacterial además de que son constantemente desinfectados.

"Pasamos un año bastante difícil, con restricciones muy duras al transporte, no nos permitían trabajar, nos restringieron el número de pasaje, cosa que nos afectó mucho, sumado a los constantes y excesivos aumentos de los combustibles que nos trae muy fregados", comentó.

Recordó que el actual Gobierno federal se comprometió a no permitir más aumentos en el precio de la gasolina, "se ha mantenido en eso, en puras promesas".

El presidente de la Unión indicó que aunque la situación ha mejorado ahora que las restricciones son menores y se les permite subir más pasaje, desde hace más de tres años no se ha incrementado la tarifa del banderazo inicial.

"Tenemos más de tres años que no tenemos un aumento, el banderazo está en 6.65 pesos, más barato aquí que en Torreón que está arriba de 7 pesos y no sabemos por qué", declaró Sánchez Pulido. Aunque en reiteradas ocasiones han analizado el tema con las autoridades de Transporte, aún no han obtenido una respuesta favorable.