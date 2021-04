Guillermo Almada está contento con Santos Laguna

Respecto al duelo de la jornada anterior contra el Rebaño Sagrado, el técnico de los Guerreros, Guillermo Almada, no modificará nada en cuanto a la propuesta que implementará ante los Gallos Blancos.

Y es que el estratega albiverde, fue ayer enérgico de manera virtual en la conferencia desde el TSM, cuando se le cuestionó acerca del segundo tiempo en la Perla Tapatía, donde fueron igualados 1-1 por las Chivas Rayadas.

"Cambiar nada, mejorar sí, el estilo lo seguimos manteniendo e intentando" señaló, al mismo tiempo de recalcar, que el equipo de enfrente también juega, donde debieron tener a la pelota con más protagonismo.

Reveló que ya junto a los jugadores, han analizado bien lo sucedido en el último partido, teniendo el tiempo suficiente para platicar y poder mejorar todo lo que no hicieron bien, de algunas distracciones que también cometieron, como las transiciones ofensivas rápidas.

Pero el charrúa insistió "estamos por el buen camino, hay que mejorar en alguna circunstancia y sobre todo, llevar un volumen de juego para tener más posibilidades y no equivocarnos tanto, que fue lo que nos pasó sobre todo en el segundo tiempo".

Almada no ocultó su descontento del rendimiento que tuvieron su pupilos "no me gustó el partido que hicimos, pudimos haber jugado mucho mejor con la pelota, Chivas no es mal equipo, porque tiene muchos jugadores de buena calidad, sobre todo en la línea ofensiva, pero nos faltó atrevimiento y soltura, lo pudimos haber hecho mucho mejor de lo que le hicimos".

5 VICTORIAS han obtenido los Guerreros en sus más recientes 10 visitas a La Corregidora.

ANÁLISIS

Manifestó que se equivocaron mucho, con varias imprecisiones y en la toma de decisiones en toda la cancha, sin tener una elección correcta porque prácticamente se enfrentaron a buenos delanteros que son rápidos.

Del duelo en el Akron ahondó: "No es que nos hubiéramos metido atrás y a cuidar el gol, simplemente tomamos malas decisiones, se está trabajando, a veces los jugadores no son máquinas y hay un rival que también enfrente juega" asegurando que no podrán explotar todo su potencial, por la gran cantidad de elementos lesionados.

"No lo vamos a poder tener, porque no vamos a tener a los jugadores a disposición nuestra, pero estamos lejos por la juventud y por el crecimiento que debemos de tener en lo colectivo", al informar además, que el "Huevo" Lozano y Ulises Rivas Gilio, regresarán hasta la próxima campaña.

De la rehabilitación puntualizó: "vienen muy bien los dos y no nos vamos a querer apresurar. De los demás, tenemos esperanzas de que puedan estar a la orden y que nos puedan potenciar la posición en la cancha, sobre todo con los resultados para la recta final en lo que se espera un buen cierre".

Por otra parte, respaldó al "Mudo" Aguirre y a Ignacio Jeraldino, a quienes les tocó ingresar en un momento muy bravo del partido contra Chivas, con el rival cercándolos y no dejándolos salir con pelota controlada.

"Todos somos personas públicas y la gente puede decir lo que quiera, yo lo que digo, es que ambos se 'matan' por el equipo jueguen o no, suman mucho, estamos completamente seguro que nos van a dar muchas alegrías" comentó.

Enfatizó que tanto el de San Pedro de las Colonias, como el chileno, son todavía jóvenes, pero a él lo que lo deja más conforme es la entrega en entrenamientos y juegos, por lo que nadie puede dudar de ellos ni poner en tela de juicio la disposición que tienen.

El uruguayo quiere sumar de a tres en el siguiente partido que es de visita: "Con el balón uno trata de darle intensidad, para marcar una diferencia, que de hecho la hemos gastado muchísimo en ciertos momentos".

También aseveró que la parte más importante, es que han realizado un buen campeonato, pero no han logrado todavía, por lo que necesitan ganar en La Corregidora y así, poder confirmar todo lo bueno que han hecho.

"Querétaro es un equipo peligroso y los mejores partidos que han hecho fue ante San Luis, jugaron muy bien, tienen un plantel amplio y muy bueno, lo que seguramente nosotros vamos a tener que forzarlos al máximo para ganar el partido, en definitiva es lo que tenemos que ir a buscar".

GORRIARÁN

Durante la tarde del jueves, Santos Laguna dio a conocer mediante un boletín de prensa, la actualidad del lesionado volante uruguayo "Nando" Gorriarán, quien reaparecería hasta dentro de un mes en las canchas.

"Con relación a la ruptura del tendón del aductor largo en el lado izquierdo sufrida por el mediocampista Fernando Gorriarán, se decidió consultar a diferentes especialistas nacionales e internacionales" indica el comunicado.

Además se agregó: "Con base en el análisis del área de Ciencias Aplicadas al Deporte del Club y los especialistas comentados, se determinó un tratamiento no invasivo, que contempla inyección de plasma rico en plaquetas, el cual mejora el proceso de recuperación del deportista".

Finalmente, se dio el tiempo estimado del regreso del seleccionado nacional charrúa "El jugador muestra una evolución satisfactoria y de continuar así, se estima un lapso de cuatro semanas para estar a disposición del cuerpo técnico".