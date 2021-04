Con poca afluencia, concluye inmunización contra el COVID en Gómez Palacio

Concluyó la vacunación anti-COVID-19 en la zona urbana de Gómez Palacio con poca afluencia durante la semana, por lo que las vacunas restantes podrían ser enviadas a otros módulos, o bien, utilizadas entre el personal de salud que aún no ha recibido su inmunización.

Hasta ayer por la tarde permanecían activos solo dos módulos de vacunación, los cuales lucieron prácticamente vacíos dada la poca respuesta que se tuvo por parte de los ciudadanos a partir del pasado lunes.

Fue cerca de las 15:00 horas que tanto el módulo de Unidad de Medicina Familiar número 43 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el de la Facultad de Medicina de la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED) dieron por terminados sus trabajos.

Este último permaneció en funcionamiento desde el arranque de la jornada, que inició el pasado sábado, fecha en el que se pusieron en operación tres de los seis módulos que se tenían proyectado habilitar inicialmente para atender a la población mayor de 60 años de edad de la zona urbana.

Dada la poca afluencia se atendieron incluso adultos mayores de Lerdo, quienes durante su jornada de vacunación no lo hicieron por temor. También acudieron personas del municipio vecino de Torreón. No se precisó la cantidad.

Lo que tampoco se informó por parte de Yareni Chávez, Servidora de la Nación, ante la ausencia del director regional de Programas de Bienestar, Lorenzo Blanco, fue el número de dosis que no se aplicaron, pero dijo que probablemente se canalizarían a otros módulos.

Sobre el tema, el secretario de Salud, Sergio González Romero, aseguró que las dosis restantes no se "echarían a perder", por lo que no descartó la idea de que fueran aplicadas en personal de salud. Durante la semana se registraron por lo menos dos movilizaciones por parte tanto de personal del Seguro Social como del ISSSTE que aún no han recibido ni la primera dosis.

MÓDULOS QUE SE ACTIVARON

Además de la Facultad de Medicina, se abrió el del Núcleo Universitario con su modalidad de drive-thru o con atención desde el automóvil y el de la UMF 53 del IMSS, el cual cerró el lunes. En este último módulo, al no completar la meta trazada de poco más de 6 mil dosis, se aplicaron segundas dosis a personal de salud del Seguro Social y del ISSSTE.

Mientras que el Núcleo Universitario cerró tras aplicar 6,711 dosis de las 7 mil que se habían destinado. La Facultad se mantuvo en operación tras decidir el no abrir el Centro de Salud Felipe Ángeles, dada la poca afluencia. El martes inició operaciones la UMF número 43, con una meta de 6 mil dosis.

La meta inicial de la Facultad de Medicina, fue de 8 mil dosis, sin embargo al corte de las 12:00 del día, no se habían aplicado ni 3 mil 500.