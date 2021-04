JEANETTE, LA 'REBELDE' DE LA MÚSICA

Algunos éxitos de Jeanette son: *Por qué será *Corazón de poeta *Frente a frente *El muchacho de los ojos tristes *Cállate, niña

Su voz es especial, es tierna y a la vez estremece a quien la escucha; de ahí que el maestro Manuel Alejandro le dijera en una ocasión: "Nunca había conocido una voz tan pequeñita, que dijera tanto, tanto, tanto".

Ella es la cantante Jeanette, la misma cuyas canciones, como Frente a frente, Soy rebelde, Por qué te vas o Corazón de poeta, han traspasado generaciones. Tan es así que artistas jóvenes han realizado covers de sus melodías.

Mientras se encontraba en su hogar, la nacida en Londres charló de todo en exclusiva con El Siglo de Torreón. Franca, dijo por qué no ha grabado rolas nuevas y además comentó que se la pasó muy bien en México, donde se unió a GranDiosas, concepto musical creado por el reconocido productor Hugo Mejuto.

¿Cómo estás?

Muy contenta, de vuelta en Madrid, luego de pasar momentos inolvidables en la Ciudad de México.

Estuviste en tierra azteca para grabar un show con GranDiosas el 27 de marzo, el cual será transmitido vía streaming el 10 de abril. ¿Qué tal la experiencia?

Les cuento que había estado en México, pero de promoción jamás había dado un concierto. El productor Hugo Mejuto me llamó. Yo al principio no quería aceptar, temía que no fuera a encajar en el proyecto; total, le dije que sí y ha sido una gran experiencia. Pueden comprar sus boletos por www.eticket.mx.

México es un país maravilloso. ¿Qué tal te sentiste?

Siempre me había sentido rara porque tengo muchos años de cantar y no hacerlo en México era como raro, por fin se hizo. A mí me dijeron antes de ir: 'México te adora', y vaya que lo comprobé. La pasé muy bien en la república mexicana. La gente es muy entregada y entusiasta.

Con motivo de los 50 años de tu tema Soy rebelde, tienes una gira de tal celebración. ¿Aprovechaste para presentarla dentro de GranDiosas?

No. Soy rebelde es toda una gira, un show completamente mío donde solo yo intervengo. Aquí en este show sí cante unos temas y también estuve con grandes artistas como Karina, María Conchita Alonso o Dulce, sin embargo, no pude traer todo lo que tengo.

Entonces ¿ese será el pretexto para regresar?

Efectivamente y, bueno, igual también vuelvo para hacer algo más con GranDiosas, uno nunca sabe qué pasara. Con el problema del coronavirus hay muchas restricciones para viajar; ojalá y pueda volver pronto.

¿De qué manera te afectó la pandemia?

Ha sido un golpe muy duro. Yo tenía muchas presentaciones, se aplazaron y luego unas de plano quedaron canceladas. Estamos en una situación muy difícil, parece que poco a poco se está abriendo la industria, pero hasta que no controlemos la pandemia los artistas seguiremos atados.

Tus canciones han traspasado generaciones. ¿A qué crees que se deba?

¿Saben qué pasa?, que he tenido la gran suerte de trabajar con grandes compositores, aparte de que yo también compongo; mi primer número uno fue una canción mía. La vida me puso en el camino a Manuel Alejandro y José Luis Perales, maravillosos autores.

"Cuando te dan canciones maravillosas, con letras hermosas, con arreglos fantásticos… evidentemente perduran y de hecho hay muchos artistas actuales que graban versiones de Por qué te vas y Soy rebelde. Aunque un día ya no esté en este mundo de manera física, las melodías se quedarán".

¿Te gustan las versiones que se han hecho?

Hay algunas que sí y otras que no tanto. Voy a ser sincera, nadie ha superado lo que yo y eso me lo han dicho varias veces. Me han comentado: 'Están bien los covers que te han hecho, pero como tú cantas las rolas, nadie', pero gracias a estas versiones reafirmo cómo los jóvenes conocen mi repertorio.

Algo que también ha sido parte de tu éxito ha sido tu exquisito timbre de voz, ¿no es así?

Efectivamente, es muy peculiar. Es una voz distinta, muy diferente, muy sensual y peculiar. Una vez el maestro Manuel Alejandro me dijo: 'Nunca había conocido una voz tan pequeñita, que dijera tanto, tanto, tanto'.

¿Realmente has sido una 'Rebelde' en tu vida, como dice tu canción Soy rebelde?

Bueno -se ríe, y agrega-, pues más bien me volví rebelde ahora. Tengan en cuenta que cuando yo canté esta melodía tenía 20 años y no era tan rebelde.

Pero lo que sí tienes es el 'Corazón de poeta'.

Ese sí, claro. Tengo mucho corazón de poeta aunque ese honor se lo dedicaría al maestro Manuel Alejandro, quien es un verdadero poeta de la vida. Estamos promoviéndolo para que le entreguen el premio Príncipe de Asturias.

Naciste en Londres. ¿Por qué decides hacer tu carrera en español?

Nací en Londres, a los dos años me voy con mi familia a vivir a Los Ángeles y ahí había muchos mexicanos y me acuerdo de que en la escuela nos daban clases de español y era por televisión. Solo entendía "buenas tardes", "buenos días", "buenas noches" y "uno, dos, tres".

Ya luego me voy a España a vivir y aprendí rápido el idioma. Cuando empecé a grabar, lo de cantar en inglés en España era como prohibido, se tenía que cantar en español al vivir ahí. Estaba bien visto poner una rola en inglés, pero el disco tenía que estar cantado en castellano.

¿Cómo debutas en la música?

Yo empecé a cantar a los 16 años. Comencé con el grupo Pic-Nic, el primer éxito que logramos fue con el tema Cállate, niña. La banda se disolvió y luego la compañía discográfica me pidió que grabara como solista.

Grabaste muchos discos en décadas pasadas, ¿por qué no has hecho algo nuevo?

Porque no me apetece, se los digo sinceramente. He hecho colaboraciones con Raphael o El Consorcio, con mucha gente y, bueno, hacer colaboraciones sí hago, sin embargo, para grabar algo yo sola, no. Me han ofrecido canciones que no me gustan o que no cuentan con buenos arreglos, de acuerdo con mi opinión. Prefiero quedarme con mi repertorio, además cuando uno hace un concierto la gente va a pagar para escucharme entonar Soy rebelde, Por qué te vas o El muchacho de los ojos tristes.

¿Has conocidos muchos 'muchachos de ojos tristes'?

No, la verdad es que no. Los hombres que he conocido han sido bastante alegres.

¿Es cierto que querías ser piloto?

Así es. Hoy en día cuando despego en un avión me siento libre, me siento feliz en el aire, que nadie molesta, no hay celular. Cuando era niña, yo tenía muy claro que lo que quería era volar. En un principio quería ser azafata y luego pensé en ser piloto y ya estaba decidida, sin embargo, me estaba yendo muy bien en la música y comprendí que debía quedarme ahí.

¿Y no te arrepentiste luego?

No. Me siento satisfecha con lo que he hecho en la música. Es una profesión muy agradecida que de igual manera me ha permitido volar. Ahora, en momentos tristes como los que vivimos la música te hace olvidar y te hace la vida más alegre.