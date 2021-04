Impera caos durante vacunación contra COVID-19 en Madero

Durante el primer día de la aplicación de la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19 para adultos mayores en la cabecera municipal de Francisco I. Madero imperó el caos por la gran aglomeración de personas. Entre los incidentes se presentó la caída de un hombre con discapacidad y el desmayo de una señora, además de que otras personas sintieron malestar debido al amontonamiento que había a la entrada de la Unidad Deportiva, por lo que doctores y paramédicos de la Cruz Roja tuvieron que auxiliarlos.

Según lo que manifestaron las propias personas que aguardaban por su turno, el desorden se generó debido a que a muchos todavía no les correspondía la vacunación, ya que se citó a quienes recibieron la primera dosis el pasado 12 de marzo. A pesar del llamado, hubo personas que no estuvieron convocadas que comenzaron a llegar desde muy temprano, y para cuando abrieron los módulos de vacunación, a las 9:30 de la mañana, al llegar a la puerta se les notificó que no se les aplicaría la dosis, lo que provocó molestia y reclamos.

El enojo fue debido a las horas de espera que permanecieron en las filas en ambos lados del inmueble. Algunas personas llegaron desde las 6 de la mañana y una de las filas abarcaba un tramo de la carretera Torreón-San Pedro, ya que en un inicio se había informado que se permitiría el acceso en grupos de 20 personas, priorizando a aquellas con discapacidad.

El personal de la Secretaría del Bienestar advertía que se cancelaría la vacunación, pues les era prácticamente imposible organizar a la muchedumbre, ya que a pesar de que se tenía la presencia de elementos de la Guardia Nacional y de algunos trabajadores municipales que se ofrecieron como voluntarios, mantenían bloqueadas las puertas de entrada y salida.

Finalmente, entre todos empezaron a formar una valla humana para tratar de que se formara una sola fila a fin de que se les permitiera el acceso. Fue entonces que empezó a avanzar el ingreso hacia donde se encontraban las células de vacunación del personal de la Jurisdicción Sanitaria número VII, pues se decidió que entraran en grupos de 40 o 50 personas para agilizar la aplicación.

Hay que resaltar que para alrededor de la una de la tarde las filas ya no eran tan extensas, sin embargo, la aglomeración de personas continuaba en el acceso a la Unidad Deportiva.

También se instaló un módulo en el CETIS 24, a cargo de personal del IMSS Bienestar, en el que también había una importante cantidad de personas, pero la fila no era tan larga y el procedimiento se desarrolló con mayor orden.

La vacunación de refuerzo contra COVID-19 para adultos mayores inició en Francisco I. Madero este miércoles, para lo cual se instaló un módulo en los ejidos Lequeitio y Virginias. Aunque originalmente se había programado que permanecerían hasta ayer jueves, se concluyó ese mismo día con la vacunación de refuerzo.

Por tal motivo, ayer empezó la aplicación de las dosis en la cabecera municipal, cuando inicialmente se había proyectado empezar el viernes y de ser necesario permanecerían hasta el domingo. En los dos módulos que se instalaron en la zona urbana se convocó también a personas que viven en la mayor parte de las comunidades rurales que hay en el municipio, además de las personas de Matamoros, San Pedro y Torreón que decidieron no esperar, ya que Madero fue el primer municipio donde inició la Campaña de Vacunación contra COVID-19 para adultos mayores en la Comarca Lagunera.