Iniciativa de la declaratoria de las Sierras de 'El Sarnoso y La India' no ha sido turnada a comisión

Aunque desde el año pasado se abordó en el Congreso del Estado de Durango el tema de la iniciativa de la declaratoria de las Sierras de "El Sarnoso y La India" como área natural protegida el tema no solo no ha sido retomado por el Cabildo de Lerdo sino que tampoco ha sido turnado a la comisión respectiva dentro del Cabildo para su análisis y dictamen.

Este jueves el regidor panista Ángel Luna habló respecto a la necesidad de emitir una opinión favorable o no que pudiera tener el Cabildo sobre la declaratoria.

"Hasta donde entiendo no solamente no ha habido respuesta sino que este asunto que ya requirió un exhorto adicional del Gobierno del Estado, del Congreso del Estado, no se ha llevado a la Comisión de Medio Ambiente (del Municipio) para que se haga un dictamen y emita su opinión y que posteriormente el Cabildo responda a lo que nos está pidiendo", declaró el regidor.

Recordó que el Poder Legislativo estatal ha hecho ya un exhorto en ese sentido para que el alcalde Homero Martínez y el área de Medio Ambiente, junto con la comisión respectiva, puedan estudiar este tema.

"Yo no conozco los detalles ni soy experto en la materia y entiendo que hay una parte de la ciudadanía de Lerdo que está de acuerdo con declarar esta parte, nuestra geografía, como una área natural protegida y cuidar así los aspectos de flora o fauna, entonces quisiera que le pudiéramos dar contestación al Congreso del Estado a la brevedad", dijo Luna en su intervención durante la sesión de Cabildo.

Al respecto, el alcalde Homero Martínez dijo que revisarán este tema: "en cuanto a la declaratoria como área protegida de la Sierra del Sarnoso a ver si lo revisamos, Dr. Dimas, para ver cuál es el estatus y qué es lo que nos está pidiendo el Congreso del Estado".

"Yo lo revisaré a ver si hay algún pendiente con el Congreso en ese tema y si es así, se turnará la comisión respectiva", acotó por su parte el secretario del Ayuntamiento, Dimas López Martínez.

El área que se pretende decretar es la región conocida como Sierras "El Sarnoso" y "La India", localizadas en los municipios de Lerdo, Mapimí y Gómez Palacio, del estado de Durango, misma que cuenta con una superficie total de 45 mil 123.50 hectáreas (ha).

Está conformada por un polígono general, dentro del cual se ubican dos zonas núcleo, el cual tiene la siguiente distribución geográfica por municipio: Lerdo, con 27 mil 305.30 ha; Mapimí, con 15 mil 689.70 ha; y Gómez Palacio, con 2,128.50.