Alistan exhumaciones de cuerpos no identificados en La laguna

Además de continuar con los trabajos de búsqueda de personas desaparecidas en coordinación con Grupo Vida, la Vicefiscalía de Justicia en la región Laguna prepara exhumaciones de cuerpos no identificados, anunció el titular, Daniel Rocha Romo.

Aunque aún no se tiene una fecha determinada, Rocha dijo que también se tienen programadas exhumaciones de algunos cuerpos que se encuentran en calidad de no identificados, cuya intención es trasladarlos a Durango capital para seguir recopilando datos y armar un expediente completo.

"Se irá también con participación de Grupo Vida (Víctimas por sus Desaparecidos en Acción) estamos por confirmar la fecha, todavía no sabemos, vamos a trabajar para determinar el lugar, la zona que vamos a trabajar. Las exhumaciones de cuerpos no identificados, tenemos algunos, la intención es trasladarlos a Durango que es donde se está recopilando, y hacer expedientes de personas no identificadas para tener un expediente completo", dijo.

Como se informó, el 18 de marzo se realizó la primera búsqueda por parte de Grupo Vida acompañados por autoridades de los tres órdenes de gobierno tras más de tres años de espera, según lo manifestado por Silvia Ortiz, fundadora de la organización que congrega a familias que sufren por la desaparición de un ser querido.

Fue la comunidad de Cepeda del municipio de Tlahualilo en donde se trabajó por primera vez, y en donde se podría continuar trabajando según informó el vicefiscal.

"Se cuadriculó un área donde se nos había dicho que habían algunos indicios, se trabajó el área, se realizó recolección de indicios, eso se trabaja directamente con antropología, se va a Durango y nos van a entregar resultados de manera posterior. Tenemos algunos otros datos que nos llevan a seguir trabajando en la zona, en tanto resolvamos la situación de la logística vamos acudir, no solamente en este sector sino en otros", adelantó.