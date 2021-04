Melissa McCarthy y Octavia Spencer llegan a Netflix con Thunder Force

Nada de límites, pero mucho corazón. Eso es lo que buscaba Melissa McCarthy en el género de los superhéroes con Thunder Force, una comedia de Netflix que protagoniza junto a Octavia Spencer sobre dos justicieras tan entrañables como poco convencionales.

"Me encanta el género de los superhéroes: me encanta cualquier cosa en la que no haya reglas porque te las puedes inventar", aseguró McCarthy.

Nominada a dos Oscar (Bridesmaids, 2011; y Can You Ever Forgive Me?, 2018), McCarthy (Plainfield, EUA 1970) es una de las reinas de la comedia actual en EUA y ahora vuelve a aliarse con su marido, el director y guionista Ben Falcone, en esta película que estrenó Netflix hoy viernes.

Siguiendo la estela de otras parodias de superhéroes como Shazam! (2019), Thunder Force presenta a dos salvadoras improbables, "Lydia" (McCarthy) y "Emily" (Spencer), que eran amigas íntimas en el instituto pero cuyos caminos se separaron.

Ya como adulta y con una vida un tanto errática, Lydia vuelve a conectar con Emily, quien al frente de una avanzada compañía tecnológica pretende plantar cara a unos temibles superhéroes que están arrasando Chicago.

Bobby Cannavale, Melissa Leo, Pom Klementieff y un surrealista Jason Bateman completan el elenco de esta comedia para todos los públicos en la que la imaginación, según McCarthy, fue clave.

"Aquí puedes decir cómo es la fuerza, cómo es el mundo, cómo son las reglas... Tener a Ben escribiendo en ese mundo fue como: 'Menudo patio de recreo...'", argumentó.

"A mí me encanta Thunder Force porque tiene mucha comedia, pero Ben también puso mucho corazón en este guion. Para mí, en una cinta de superhéroes necesitas las dos cosas. No puede ser solo: '¡Soy la más fuerte y gano!'. Con eso yo me quedaría como bah... Lo que me gusta es que estas son dos mujeres normales que se convierten en superheroínas y que deciden luchar por una noble causa", añadió.

Aunque Lydia y Emily acaban alcanzando poderes excepcionales como una fuerza descomunal o la capacidad de ser invisibles, McCarthy enfatizó que, al margen de sus heroicas aventuras, ante todo son grandes amigas.

"Hay todo tipo de historias de amor. Y para mí, esta era una gran historia de amor sobre dos amigas que se sentían muy cercanas de niñas y que luego se separaron", detalló.

"Eso es algo que le pasa a mucha gente, no es ni siquiera algo malo. Vas a la universidad en sitios diferentes o cosas así, pero cuando vuelves a ver a esa persona, oh Dios, todavía funciona esa amistad... Cuando quieres a alguien, incluso aunque ese vínculo se haya roto durante un tiempo, es muy fácil volver a eso", defendió.

En este sentido, McCarthy destacó que los temas más emotivos de Thunder Force entroncan con la falta de calor humano y la soledad que ha provocado la pandemia.

"Necesitamos el contacto. Si no hemos aprendido eso después del último año y pico de nuestras vidas... Quiero decir, en todo el planeta nos hemos visto separados. Espero que la gente pueda ver esta película, que haya un poquito más de luz, y que la amistad importe", indicó.