Cañón de Fernández se mantendrá cerrado

Con la finalidad de prevenir contagios por COVID-19 y preservar el espacio, la disposición del Organo Consultivo del Cañón de Fernández, decidió que el parque estatal continuará cerrado durante esta semana de periodo vacacional.

El parque estatal cuenta con inco vigilantes, quienes se encargan de supervisar que se cumplan las medidas dictaminadas. Protección Civil exhorta a la población a no acudir durante los días que restan de vacaciones, ya que no se permitirá el acceso al lugar, y en el caso de visitar espacios cercanos, no meterse al agua.