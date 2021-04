Los pleitos de Frida Sofía con la familia Pinal

Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán, no sale aún de un escándalo cuando inicia otro, en esta ocasión acusó a su abuelo Enrique Guzmán de haber abusado de ella desde los 5 años de edad, pero no es la primera vez que sorprende con un tema que pone en aprietos a la dinastía Pinal y a la familia Guzmán es por ello que recordaremos algunos de esos momentos.

¿Diagnosticada con trastorno bipolar?

Hace unos años, antes de que Frida Sofía rompiera sus lazos familiares, Alejandra Guzmán habló con Mara Patricia Castañeda de la situación que tuvo que afrontar con su hija cuando tenía 16 años, debido a que, mezcló alcohol con pastillas y por ello tuvo que ser hospitalizada para que le hicieran un lavado de estómago.

"Tuve que tomar cartas en el asunto, para que ella tomara una terapia y pudiera sacar todo eso, pasó tres semanas en un lugar, la verdad yo hasta me espanté, pero todo es por su bien", comentó en aquella ocasión.

También reveló que fue diagnosticada con trastorno bipolar, pero en ese momento consideraba que su comportamiento era el habitual por ser una adolescente.

Frida Sofía vs Michelle Salas

El pleito entre Frida Sofía y su prima inició durante 2018, cuando Michelle Salas compartió una foto familiar en sus redes sociales y se le olvidó etiquetar a la hija de la Reina de Corazones, lo cual desembocó en dimes y diretes a tal grado que involucró a su tía Sylvia Pasquel y a sus abuelos Silvia Pinal y Enrique Guzmán.

Aunque Frida acusó a su familia por el favoritismo que tenían con la hija de Luis Miguel, ya que en cada momento las comparaban y hasta que su abuela le había dejado más cosas en su testamento, Michelle decidió guardar silencio y no hablar mal de ella.

"A mí me encantaría (reconciliarme) si ella quiere, pero pues no sé. Yo no soy una persona rencorosa, la verdad es que es parte de mi personalidad y de mi boca nunca va a salir algo hiriente o algo malo hacia ella", dijo la hija de Stephanie Salas a los medios de comunicación.

Más tarde fue la matriarca de la familia Silvia Pinal, que pidió a su nieta y bisnieta que solucionaran sus conflictos y aunque por un tiempo se tranquilizó el pleito, durante el 2019, Frida volvió arremeter contra su prima al retarla a un test de inteligencia.

"Pero si nos quieren comparar, a mí me encantaría eso. ¿Por qué no nos ponen así como en '100 Mexicanos Dijeron'? Michelita, chata hermosa, ¿por qué no te presentas? Ándale mi amor, para que nos comparen", escribió Frida en sus redes.

Frida Sofía vs Sylvia Pasquel

A pesar de que Sylvia Pasquel se mantuvo al margen y no quiso involucrarse entre el pleito de su sobrina y su nieta, al final hizo público un breve mensaje en el que dijo que, para pelear se necesitan dos y ella sólo veía a una persona, refiriéndose a que Frida se estaba peleando sola porque Michelle guardó silencio en todo momento.

Tras esta declaración, la nieta del cantante de "La Plaga" le respondió a su tía que no se metiera y sacó del baúl de los recuerdos la historia de Fernando Frade, el hombre del que estuvieron enamoradas Pinal y Pasquel.

"Se necesitan dos para pelear, también se necesitan dos para hacer lo que tú hiciste con el ex de mi abuela… Oye Pasquel, no te metas wey, o sea no te metas, ¿tú qué?, ¿tú qué?", le dijo Frida en un video que subió a Instagram.

También en esa ocasión le volvió a mandar un mensaje a Michelle: "También se necesitan dos huevos, un par para contestar, Michelita esto es para ti… Acuérdense que no tiene tiempo de hablar con nadie, no tiene tiempo de estar contestándome… El que nada debe nada teme", le dijo.

Sylvia Pasquel envió un comunicado en donde señaló que no se involucraría en pleitos y mucho menos empezaría hablar mal de alguno de los miembros de su familia.

"…Hemos estado muchas veces expuestos a compartir con ustedes los momentos importantes de nuestra vida y pues también los momentos difíciles; sin embargo, quiero expresarles que como cualquier familia tenemos nuestras diferencias y nos pasan cosas, lo más importante creo es dejar un legado de amor en cada uno de nosotros.

"Hay temas que vamos a poder compartir con ustedes, pero hay otros temas que creo deben tratarse en la intimidad de nuestra familia… Por mi parte quiero decirles que me siento muy orgullosa de pertenecer a una familia de artistas y decirles también que amo y que valoro y respeto a cada uno de los miembros de mi familia. Yo nunca he hablado mal de mi familia y no voy a empezar a hacerlo ahora", declaró.

Alejandra Guzmán y Frida Sofía pelean sin conteo final

La pelea de Frida con Alejandra Guzmán inició cuando en mayo de 2019 reveló que, su madre mantenía una relación su expareja, el modelo Christian Estrada, y que esa no era la primera vez que pasaba.

"Esta es la segunda vez que se mete con un ex mío, pero no voy a decir con quién lo hizo antes. Lo que si voy a decir es que las acciones hablan por sí mismas. A la fecha voy al psicólogo y la verdad es que él fue quien me dijo que me desahogara. No he terminado de contar todo, pero poco a poco seguiré dando a conocer más cosas a través de mis redes sociales", comentó en una entrevista con TV Noticias.

Otro cosa que causó escándalo dentro del tema de Estrada, fue que reveló haberse practicado un aborto y que el padre era Christian, pero que al ver su traición y que estaba sola decidió tomarse la pastilla y no tener al bebé.

"No he sido completamente honesta. Sí tuve un aborto, es lo que más me ha dolido en toda mi vida porque yo siempre he querido una familia", le dijo a Pati Chapoy.

El modelo subió un comunicado a sus redes en donde explicaba que nunca tuvo que ver en nada con la cantante de "Mírala, Míralo".