En México tomas de agua y piensan que es alcohol: 'Chofis' López

Ahora que ya es jugador del San José Earthquakes en la Mayor League Soccer, Eduardo López, confesó que en Chivas pasó cosas que lo dañaron mucho y que en consecuencia, “mentalmente estaba mal”.

“Pasaron cosas que no entenderían. Más allá de todo eso hay que pensar mejor en positivo, son cosas que me dañaron mucho, mentalmente estaba muy mal”, mencionó en conferencia de prensa.

“Chofis”, como popularmente es conocido el futbolista lagunero, destacó que desde que llegó a su nuevo equipo se ha sentido mejor, e intenta enfocarse en eso.

La “Chofis” se dice dolido por lo que vivió en su alrededor cuando era jugador de Chivas. “La pasé mal” ¿Qué opinan, rojiblancos? pic.twitter.com/HRyjuuXvar — Pedro Antonio Flores | Hágala (@hagala_) April 8, 2021

“Estaba decepcionado un poco, pero ahorita estoy mejor que es lo que me importa. Pasaron cosas que por ahí no tomaron las decisiones bien, no tengo ningún problema por eso. Estoy tranquilo, estoy feliz, ahora si creo que estoy con las personas indicadas, que me van a ayudar mucho, me han ayudado muy bien toda esta pretemporada, me costó un poquito el comienzo, pero hoy en día me siento muy bien”.

Sobre su vida en San José, California, López detalla lo cómodo que se siente al salir a la calle o algún restaurante, ya que a diferencia de México, ahí no se malinterpretan sus salidas.

“Fue una de las cosas que me dijo Matías Almeyda, que acá la vida es muy cara a comparación de otro lado, pero así como es muy cara andas bien tranquilo caminando como si nada, puedes ir a los restaurantes (...) en Guadalajara se malinterpretan muchas cosas, estabas en un restaurante y a lo mejor te estabas tomando una botellita de agua y pensaban que era alcohol. Es una de las cosas por las que estás más tranquilo, la prensa es muy diferente a la de México, por esa parte sí está mucho mejor. Me ha venido bien esto, un cambio siempre es bueno y sí, obviamente extraño y voy a extrañar cosas de Chivas, es el equipo que me dio oportunidad de crecer como futbolista y siempre voy a estar agradecido con eso”.