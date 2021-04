Esto es lo que debes hacer antes de morir

Aunque no lo creas quedan muchas cosas para hacer antes de que pasemos a mejor vida y no irnos con asuntos que no se resolvieron.

Sabemos que hay cientos de actividades pero aquí te presentamos una lista con algunas de ellas para realizar antes de morir, de acuerdo con el portal psicología y mente. CONOCER OTROS CONTINENTES Te ayudará a aprender sobre otras culturas y conocer personas de diferentes partes del mundo. VIAJAR EN GLOBO Brinda una sensación de bienestar, relajación y a su vez adrenalina. Ver todo desde arriba es de lo mejor que podrías hacer. PEDIR PERDÓN Y PERDONAR A LAS PERSONAS Decidir irnos sin arreglar el daño que causamos o que nos causaron no es sano para nadie, lo mejor es irnos con la mente clara y tranquila. REALIZAR VOLUNTARIADO Ayudar a quien más lo necesita sin pedir nada a cambio, será gratificado de la mejor manera, siempre con buena energía. VIAJAR SOLO Necesitas conocerte y para eso el viajar solo te hará darte cuenta del maravilloso ser humano que eres. IR A CLASES DE COCINA Nunca es tarde para aprender a cocinar, ya sea platillos tradicionales o cocina de otras partes. Tu paladar te lo agradecerá. MEJORA TU INTELIGENCIA EMOCIONAL Si nosotros no vemos por nuestro bienestar nadie más lo hará, pero si tenemos una mente sana y estamos felices con nosotros mismos nada más nos faltará. REALIZA ALGÚN DEPORTE QUE NO TE ATREVAS Practicar cosas nuevas nos genera muchas veces terror, es momento de que dejes de lado ese miedo y te aventures a ese deporte que tanto tienes en mente. DILE A ESA PERSONA QUE LA QUIERES De nada sirve quedarnos con ese sentimiento guardado, el no ya lo tienes asegurado y es momento de ganarse el sí. No lo dudes y que tu orgullo no sea más fuerte que tú. AUTORREALIZARTE Realiza todo eso que tanto soñaste, estudia la carrera de tus sueños, aprende a bailar o a cantar, y que ese gran soñador que tienes dentro logre todo lo que se propone. APRENDE A MEDITAR Cuando practicamos meditación nuestra mente se conecta con todas las partes y órganos de nuestro cuerpo, nada mejor que ser el zen de tu vida. CREA UN BLOG Puedes escribir acerca de todas tus aventuras, sueños y planes. COME COSAS QUE NO COMERÍAS Aviéntate a saborear nuevos platillos o alimentos que comúnmente rechazas, podrían aportar nutrientes a tu cuerpo. ESCRIBE UN LIBRO No importa si es una novela, un cuento o simplemente chistes. Quien lo adquiera podrá notar tu esencia en cada una de sus páginas. CORRE UN MARATÓN Entre más lejos llegues, te cansarás pero sabrás que todo valió la pena cuando llegues a la meta y veas que no te paso nada por intentarlo. HAZTE UN TATUAJE Marca tu cuerpo con tatuajes significativos, esas historias que traen recuerdos y momentos que te dejaron aprendizajes en la vida.