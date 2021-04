Luz Elena González muestra su figura desde un jacuzzi

La actriz mexicana Luz Elena González, sorprendió a sus seguidores en redes sociales al mostrar parte de su sesión de relajación desde un jacuzzi.

Posando entre el agua sin ropa y dejando sus hombros descubiertos, al igual que parte de sus piernas, la jalisciense de 46 años de edad 'encantó' a su público en Instagram con la publicación que compartió el día de ayer.

"Ustedes saben lo que amo cuidarme y consentirme y hoy no fue la excepción. Cuando empiezas por amarte y valorarte todo tu entorno cambia, no permitas que nadie te quite la paz y la tranquilidad. Tómate un momento, respira y agradece cada minuto de tu vida", agregó González en el post que suma más de 21 mil 'me gusta' hasta el momento.

La también modelo cuenta actualmente con más de un millón 300 mil seguidores en su perfil de la red social.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Luz Elena González (@luzelenaglezz)

