Khloé Kardashian responde tras polémica foto suya sin editar

Luego de la controversia que protagonizó Khloé Kardashian tras filtrarse en la web una foto suya sin retoques, la empresaria y estrella de reality emitió un contundente mensaje para todos aquellos que la han criticado “por mostrar una imagen falsa de sí misma”.

Y es que el pasado fin de semana, un asistente de la famosa de 36 años subió por error a Internet la polémica fotografía de Khloé donde aparece posando en un bikini de animal print junto a una piscina.

La instantánea generó reacciones inmediatas al mostrar una imagen contradictoria de la apariencia que suele compartir la Kardashian en sus redes sociales, pues en la que se filtró sin autorización, su cuerpo luce al natural y sin ninguna aparente alteración digital.

We knew all her pictures are altered but this is bs... Right pic is from this Easter #KhloeKardashian pic.twitter.com/vHd0ybk7ul — melon ❥ (@likemymelons) April 6, 2021

Khloe Kardashian + her family need serious therapy. Khloe is so unhappy with herself even after all these damn surgeries that she rushed to get a normal pic taken off the internet. Whole family has body dysmorphia. — Dom. (@xoSWEET_DREAMs) April 7, 2021

Tras viralizarse dicha imagen, el equipo de Khloé y el clan Kardashian-Jenner tomó cartas en el asunto e intentó borrar por todos los medios necesarios la foto.

No obstante, el post y las desesperadas acciones de las hermanas para eliminarla de la web, provocaron que internautas hicieran eco del suceso tras denunciar que los bloqueaban en Twitter por circular la imagen no retocada de Khloé. Aunado a las críticas que recibió por ser considerada “hipócrita” al vender su propia marca de ropa, Good American, bajo el eslogan de aceptación corporal.

The Good American slogan.....”Representing” Body Acceptance, this is a missed opportunity, imperfection is perfection! We are all ready for people to be real!! #nocompromises @khloekardashian pic.twitter.com/aHoNPaznzv — Sara (@knope_sara) April 7, 2021

The unedited bikini pic of Khloe Kardashian is in no way “bad” but it’s a stark reminder that social media is a complete lie. There’s a whole team surrounding that family that are completely in control of their social media’s & editing to an incredibly high standard, it’s sad. — Yas (@yas_jamilah) April 6, 2021

Después de todo el drama, Khloé decidió responder a todos aquellos que la han criticado por su polémica fotografía sin edición, a través de un mensaje que acompañó de imágenes con las que pretende demostrar cuál es su verdadero cuerpo.

“PD: sí, hice un en vivo para mostrarles a todos que esto no está photoshopeado”, escribió al pie de su publicación en la que también agregó un extenso mensaje en el que expresa:

“Esta soy yo y mi cuerpo sin retoques ni filtros. La foto que se publicó esta semana fue hermosa. Pero como alguien que ha luchado con la imagen corporal durante toda su vida, cuando alguien te toma una foto que no es halagadora con mala iluminación o no captura la forma en que está después de trabajar duro para llegar a este punto (y luego de compartirlo con el mundo) debo tener derecho a pedir que no se comparte, sin importar quién seas”, comienza el comunicado.

También explicó que la presión y el ridículo constante para ser perfecta, siempre fueron demasiado para soportar, pues siempre era catalogada negativamente.

"‘Khloé es la hermana gorda’. ‘Khloé es la hermana fea’. ‘Su padre no debe ser su padre real porque se ve muy diferente’. ‘La única forma en que pudo haber perdido ese peso debe haber sido mediante la cirugía’. ¿Debería continuar?”, dijo.

La socialité declaró que no es perfecta, pero que normalmente trata de vivir su vida lo más honestamente posible. Sin embargo, señaló que es insoportable tratar de alcanzar los “imposibles estándares” que el público le ha impuesto.

“Por más de una década en fotos, cada una de mis imperfecciones ha sido micro analizada y se han burlado del más pequeño detalle y el mundo me lo recuerda todos los días. Y, cuando tomo las críticas para motivarme y estar en la mejor forma de mi vida, y además ayudar a otros con las mismas luchas, me dicen que no lo pude haber hecho con trabajo duro, y que en realidad pagué por todo”, agregó Khloé.

La también modelo declaró que después de tanto tiempo de ser criticada, comenzó a creer que era tal y como la describían, por lo que sintió que el ser ella misma era malo.

“Nunca te acostumbras a que te juzguen, te rompan y te digan lo poco atractivo que eres, pero diré que si escuchas algo lo suficiente, empezarás a creerlo. Así es como me han condicionado a sentir, que no soy lo suficientemente hermosa solo por ser yo”, aseguró.

Kardashian dijo que al igual que le gusta ponerse maquillaje, uñas postizas y un par de tacones para presentarse al mundo tal y como quiere que la vean, también le gusta editar sus fotografías y aprovechar una luz favorecedora. Añadió que así continuará haciéndolo sin tener la necesidad de disculparse.

“Mi cuerpo, mi imagen y cómo elijo lucir y lo que quiero compartir es mi elección. Ya no le corresponde a nadie decidir o juzgar lo que es aceptable”, aseveró.

Khloé finalizó con palabras de ánimo para quienes se han sentido de la misma manera que ella y explicó que cada quien es único y perfecto a su manera, sin importar las formas en las que quieren que el mundo los vea.

“Me he dado cuenta que no podemos continuar viviendo una vida en la que quepamos en un molde perfecto de lo que otros nos han impuesto. Solo sé tú mismo asegúrate que tu corazón sea feliz”, terminó.