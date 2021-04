'Yo soy un caballero', Enrique Guzmán se defiende de acusaciones de Frida Sofía

Este miércoles mediante el programa, 'De Primera Mano', la hija de Alejandra Guzmán, entre lágrimas y enojo, acusó a Enrique de tocarle sus partes íntimas de manera inapropiada desde que tenía 5 años, señalándo que ella no sabía lo que pasaba cuando al estar tan chica.

"Cuando estás tan chiquita y te dicen que esto es lo que un abuelito le hace a su nieta que la quiere, y pues a esa edad no tienen ni idea, entonces se vuelve algo normal y qué asco, y en alguna vez se llega a sentir rico o algo porque te están tocando tus partes íntimas, y por eso me lo callé, porque llegué a pensar que yo estaba mal", le declaró al periodista Gustavo Adolfro Infante.

Al respecto, el intérprete de 78 años de edad, tomó Twitter para defenderse y arrementer en contra del conductor de Imagen Televisión.

Sr. Gustavo Adolfo Infante siempre te he tratado con respeto y seriedad, lo que has hecho ayer es una falta de respeto. Te reclamo y me arrepiento de haber estrechado tu mano.