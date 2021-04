En España dan por hecho que el delantero Kylian Mbappé jugará la próxima temporada para el Real Madrid.

Según el periodista Josep Pedrerol, titular del programa El Chiringuito, aseguró que el jugador francés es el fichaje más probable para el club blanco ante la dificultad de que el Borussia Dortmund quiera vender a su estrella de 20 años de edad, Erling Haaland.

“En el Real Madrid ahora, sé, estoy convencido que confían más en poder fichar a Mbappé que a Haaland. Pero no porque Madrid pueda perder a Haaland y que se le vaya al City o al Barca, lo que puede pasar es que no acepte el Dortmund venderle. Y si no, habría que pelear para la temporada siguiente, hacerse con Haaland porque el jugador ha documentado que quiere irse al Real Madrid. Pero en este momento, es mucho más fácil que Mbappé llegue al Madrid. Yo lo doy por hecho.

“Kylian Mbappé jugará en el Real Madrid la próxima temporada, veremos económicamente qué supone la operación”, dijo el periodista español en dicho programa deportivo.

