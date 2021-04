'Rey' Martínez quiere reaparecer en mayo

a recuperado de la fractura que sufrió en su mano derecha, el púgil capitalino Julio César "Rey" Martínez, Campeón Mosca del Consejo Mundial de Boxeo (WBC, por sus siglas en inglés), está de regreso en el gimnasio, a la espera de fecha para defender su título ante el retador obligatorio, el boricua McWilliams Arroyo.

Y es que Martínez, quien se perdió por segunda vez, la oportunidad de pelear como respaldo del "Canelo" Álvarez en Estados Unidos, compartió cómo se dio su lesión en febrero pasado.

"Estábamos boxeando con un chavo un poco más pesado que yo, le di un volado y puso su cabeza y ahí comenzó la inflamación de la mano con dolor. Cuando fuimos al doctor me diagnosticó fractura de metacarpiano y ya no se hizo la pelea".

"Estamos viendo si en mayo ya entramos en acción. Eso lo estamos platicando con Eddy Reynoso y a su vez, con el promotor Eddie Hearns", comentó el campeón mexicano.

El puertorriqueño McWilliams, quien era retador obligatorio de la división, noqueó a Abraham "Choco" Rodríguez, para ganar el título interino de la división.

Martínez agradeció el apoyo de Ciro Nucci, presidente de la Comisión de Boxeo de la Ciudad de México, para salir de la reciente lesión, en base a una paciente rehabilitación.

"La verdad, desde que era campeón nacional me mostró su apoyo, sin condiciones, ni nada. Me llevó con su especialista y me ayudo bastante" concluyó el "Rey", que está ansioso por regresar al ring.