A Giuseppe Gamba el cine lo ayuda a sanar y ser feliz

Cuando su amigo, Pablo Lyle, fue señalado de posible homicidio en Estados Unidos, el mundo se le vino encima, pero gracias al rodaje de Después de ti logro reponerse y salir adelante, mientras que se resuelve el problema de Pablo.

El actor, Giuseppe Gamba se encuentra emocionado por el estreno hoy en cines de dicho largometraje que ayudó a sacarlo del hoyo en el que se encontraba y es que lo ocurrido a Pablo le afectó notoriamente ya que para Gamba la amistad es uno de los tesoros más valiosos de la vida.

El actor mexicano de descendencia italiana charló en exclusiva con El Siglo de Torreón de su trabajo en el filme dirigido por José Ramón Chávez y en el que también figuran Paulina Dávila, Natalia Téllez y Rodrigo Guirao Díaz.

¿Cómo estás?

Encantado de saludar a los laguneros. Tengo muchos amigos por allá, me encanta Torreón.

Este jueves se estrena en los cines locales, Después de ti, ¿Cómo te sientes?

Muy emocionado. Varias veces se pospuso el estreno por la pandemia y eso generó bastante expectativa tanto entre el público como nosotros. Todo es incertidumbre en estos días, lo bueno es que ahora sí ya estrenamos este 8 de abril, ahora sí ya es la buena. Ahora solo le queda al público ver la película y que en redes nos digan qué les pareció.

Tom y Jerry y Godzilla Vs. Kong lograron que la gente volviera las salas, sin duda, ustedes tendrán que aprovechar la buena racha que dejaron dichos filmes.

Efectivamente, aunque bueno esta cinta es otro formato. En estos meses, las películas duran más porque hay menos, entonces hay más oportunidad de llegar a personas que realmente la quieren ver porque hay veces que por trabajo no podían asistir a la primera o la segunda semana de estreno y ahora tienen bastante tiempo para ir a las salas. El cine está hecho para la gente que lo quiere ver y quienes deseen ver Después de ti, lo harán.

¿De qué trata Después de ti?

Habla sobre un grupo de amigos, en particular se centra en Su" (Paulina Dávila). Uno de los cuatro amigos muere, "David", a su vez él era prometido de "Su", entonces la cinta comienza unos meses después, en la etapa del duelo.

"Vemos el proceso de duelo y como cada uno se encuentra en una etapa distinta de éste. La cinta habla sobre los procesos de los seres humanos, habla sobre la incapacidad para incomunicarnos y habla sobre la potencia de la amistad. Ellos quieren comprender cómo seguir sus vidas sin "David", me parece que no nos educan para lidiar con la muerte, por lo tanto creo que el filme llega en un momento propicio pues justo esta pandemia ha traído muchas muertes y ha impactado en la salud mental de las personas".

En México no se educa para lidiar con la partida de un ser querido, algo curioso siendo una nación que celebra la muerte en todo su esplendor con festejos como el Día de muertos, ¿No es así?

México es un país reconocido por celebrar el Día de Muertos, no sé si es necesariamente un país reconocido por festejar a la muerte porque me parece que las tradiciones que tenía nuestra patria eran celebrar la vida y la muerte.

"El mexicano se ha perdido por el tiempo, me gustaría que volviéramos a sentir esa intensidad con la que el mexicano vive la vida. Me parece que para vivir la vida intensamente tenemos que estar conscientes de que se va a acabar".

¿Te ha tocado vivir un duelo por la pérdida de un familiar o ser querido?

A los 13 años mi mejor amigo pasó a un mejor lugar, en donde está más tranquilo y creo que habita el mundo de una manera distinta. Impactarte con eso a una edad tan temprana te hace preguntarte cosas.

¿Qué puedes platicar de "Gil", tu personaje en Después de ti?

Es una buena persona, pero no tiene las herramientas que él cree tener. Es un tipo cuyo nivel de empatía rebasa su nivel de inteligencia emocional y eso lo mete en problemas porque regularmente actúa a partir del instinto y de los impulsos. Es un ser generoso y empático.

¿Guardas algún recuerdo lindo del rodaje de la película?

No me acuerdo muy bien del rodaje, mi entrada fue tan abrupta al proyecto, yo estaba pasando por fenómenos personales tan poderosos que ir al set se volvió un refugio. Es muy bonita la paradoja porque es una película que también habla de la salud mental y llegó a mi vida en un momento en el yo no estaba del todo centrado.

¿Por qué, qué te estaba ocurriendo a nivel personal?

Mi entrada a la película fue abrupta porque mi amigo, mi hermano, Pablo Lyle iba a ser parte de la película y luego pasó por la circunstancia que ustedes ya saben (Enfrenta un juicio por homicidio en EUA) y entonces tuvo que dejar la cinta y pues para mí los amigos son lo más importante en la vida, entonces pese a que no me gusta vivir en circunstancias del pasado, éstas estaban ahí presente, al llegar el rodaje pude sanar mentalmente.