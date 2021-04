Gobierno de Durango analizará solicitud de regresar a las aulas

En 15 días después del regreso a clases a distancia este 12 de abril, el Gobierno de Durango podría emitir una respuesta a la solicitud de los colegios particulares sobre un regreso semipresencial a las aulas, luego de un año de mantenerse lejos debido a la pandemia del COVID-19.

El subsecretario de Educación en La Laguna de Durango, Cuitláhuac Valdés, indicó que la Asociación de Escuelas Particulares, representadas por Rodolfo Silva, solicitó un regreso a clases de manera semipresencial para este 12 de abril, lo cual no será posible, puesto que deberán cumplir una serie de condiciones en cuestiones de infraestructura, además de tener anuencia de los padres de familia.

La reunión se celebró la semana pasada con la presencia de la Asociación de Escuelas Particulares, así como de dos instituciones más de Gómez Palacio y Lerdo. El subsecretario dijo que el gobernador José Rosas Aispuro y el secretario de Educación, Rubén Calderón, están abiertos para escuchar sus planteamientos.

"Sobre todo ver en determinado momento qué instituciones, una vez que estén dadas las condiciones, a qué es lo que se comprometen, y esto tiene que ver con el cumplimiento de las disposiciones, medidas y los protocolos emitidos por la Secretaría de Salud y por la Secretaría de Educación, sobre la manera en que van atender a los niños", detalló el funcionario.

En cuanto a la infraestructura, los colegios deberán tener agua suficiente, gel antibacterial y sobre todo "que cuenten con los permisos firmados por los padres de familia".

La petición se entregará por institución, en la que habrán de detallar las condiciones en las que se recibiría a los estudiantes, ante un posible regreso a las aulas. "No todos tienen las condiciones, y ellos entienden perfectamente ese tema, no se trata de abrir solamente los portones y ya, tenemos que ver la organización escolar. Ellos solicitaban la apertura a partir del día 12 de abril, pero nosotros les comentamos que tendríamos que esperar, hacer un buen análisis de acuerdo a lo que diga el señor gobernador y secretario (de Educación), esperarnos 15 días después del periodo vacacional, por lo que se está planteando que no haya ninguna otra ola de contagios".