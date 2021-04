Khloé Kardashian quiere retirar una foto de ella no autorizada en bikini

El equipo de la famosa está intentando por todos los medios borrar una foto privada de ella en la que está usando solamente un bikini, pero la foto no tiene retoques.

Se puede ver a Khloé con el traje de baño de animal print posando junto a una piscina, la imagen generó varios comentarios entre los internautas, quienes resaltaron los efectos de edición que suelen tener las fotografías de la hermana de Kim.

De acuerdo a información proporcionada por distintos medios, la fotografía fue publicada por uno de los asistentes de la Kardashian, sin autorización alguna.

We knew all her pictures are altered but this is bs... Right pic is from this Easter #KhloeKardashian pic.twitter.com/vHd0ybk7ul