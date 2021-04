S.W.A.T y Supergirl resisten al streaming en TV de paga

Cuenta la leyenda que antes de que existieran las plataformas de streaming había un aparato cuadrado o rectangular llamado "televisión". Con él sólo bastaba encenderlo, sintonizar un canal y por arte de magia diferentes historias aparecían en la pantalla.

Según la leyenda todavía hoy existen hogares en los que habita esta reliquia… Si eres uno de los que cuenta con televisor en casa, toma asiento y prepárate para ver algunos de los estrenos más destacados de la televisión de paga para los próximos días:

Serie: "S.W.A.T.", estreno de la cuarta temporada el lunes 12 de abril

Dónde: Star Channel a las 22:00 horas.

De qué trata:

Historia policial basada en la serie homónima de 1975 y ambientada en Los Ángeles.

La trama sigue a la unidad de élite encargada de ver por el bienestar de la comunidad bajo el nombre de S.W.A.T. (de las siglas en inglés Special Weapons and Tactics), del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD).

Protagonizada por Shemar Moore, como el sargento Daniel Harrelson, esta nueva temporada presenta no sólo nuevos casos, sino que también los personajes serán parte de la pandemia de covid-19. Algunos de los casos a los que se enfrentarán son salvar a un activista guatemalteco de un sicario y asegurar la seguridad del funeral de una estrella de pop.

Serie: "Supergirl", estreno de la sexta y última temporada el viernes 16 de abril (medianoche).

Dónde: Warner Channel.

De qué trata:

En el mundo de los superhéroes hay mujeres fuertes dispuestas a salvar al planeta y una de ellas es Supergirl, o como es conocida en el mundo común y corriente, Kara Danvers.

Para esta nueva entrega vienen nuevos retos pues, aunque ya ha vencido a todo tipo de villanos, desde delincuentes promedio hasta alienígenas, ahora deberá enfrentarse al malvado Lex Luthor, quien tal vez no tiene la fuerza de nuestra súper chica, pero sí es un buen estratega.

La serie, que nos muestra una nueva aventura diferente a la que estamos acostumbrada con Superman, es protagonizada por Melissa Benoist (Kara Danvers) y Jon Cryer (Lex Luthor), entre otros.

Dónde: Sony Channel.

De qué trata:

De nueva cuenta el doctor Shaun Murphy (interpretado por Freddie Highmore) atenderá pacientes en el San José St. Bonaventure Hospital, pero para esta temporada no sólo nos espera eso porque exploraremos una faceta diferente del médico con autismo, quien experimentará lo que significa el amor y las relaciones de pareja.

Mientras Shaun va a prendiendo (y sufriendo) por los temas del corazón, sus compañeros del hospital serán una pieza importante al aconsejarlo y guiarlo sobre todo, porque lo que él a veces cree que fue una mala cita resulta no serlo del todo.

Serie: "Fear the walking dead", estreno de la segunda parte de la sexta temporada el 12 de abril a las 23:00 horas.

Dónde: AMC

De qué trata:

Los sobrevivientes del apocalipsis zombi siguen luchando día a día para no convertirse en su comida. Como parte de la jornada, nuevos personajes se van sumando a la trama. En esta ocasión, para los nueve episodios restantes, llegarán actores reconocidos como John Glover (a quien recordamos por series como "The good wife" y "Smallville"), Nick Stahl (de "Terminator 3: Rise of the Machines" y "Sin City") y Keith Carradine ("Fargo").

La serie arranca con Morgan (Lennie James) tratando de liberar a sus compañeros del grupo y viviendo bajo el control de Virginia, con lo cual se han ido separando cada vez más lo cual los obliga a tomar un bando en la lucha por sobrevivir.